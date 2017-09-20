中国高铁亮相美国　展示中国制造魅力

正在美国中西部印第安纳州首府印第安纳波利斯举行的2017美国铁路工业展览会上，中国高铁成为热议名词，中国铁路企业产品受到广泛关注。
在中国中车永济电机有限公司展台上，中国自主研发的350公里标准动车组电机模型吸引了大批业内人士驻足参观。装备这一电机的“复兴号”中国标准动车组即将以每小时350公里的速度奔驰在北京和上海之间。这一具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组，已引发全球铁路行业的高度关注。
美国铁路工业展览会是北美地区最大、最专业的综合性铁路展会。本届展览会于17日开幕，为期4天，布展面积达3万平方米，吸引来自全球轨道交通领域600多家企业同台展示。
中车永济电机有限公司副总经理王义平告诉新华社记者：“我们希望通过这次展览会，在国际上推广中国高铁品牌、传播高铁文化、展示中国动力，努力践行中国中车‘连接世界、造福人类’的社会价值。”
“我们在这次展会上展示的是代表世界先进水平的高速铁路动车组电传动系统，以及大功率机车和地铁轻轨电传动系统，希望能够在美国及全球更多国家开展广泛合作。”他说。
他介绍说，作为中国中车股份有限公司旗下的骨干子公司，永济电机公司为中国铁路各类主型机车提供了60%以上的电传动系统，也为全球轨道交通发展不断贡献着“中国动力”和“中国智慧”。
王义平说，目前全球超过80%拥有铁路的国家都在使用中车产品。从上世纪八十年代开始，永济电机公司就与美国轨道交通企业开展合作，多年来一直是美国通用电气公司的优秀供应商，为其提供铁路机车电机配件。
近年来，中国中车先后在美国波士顿、芝加哥、洛杉矶及费城等地斩获订单，并在马萨诸塞州春田市和芝加哥建立了制造基地。中车长春轨道客车股份有限公司今年还为春田工厂培训了33名美籍雇员，这些雇员回到美国后将成为技术骨干，确保春田工厂明年顺利投产。（新华社）
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