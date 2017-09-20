中国“刷脸”时代加速抵达

在刚刚闭幕的第十三届中国全运会上，除去体育竞技带给人们的震撼外，不少“黑科技”也让中国老百姓眼前一亮，而安检环节的人脸识别系统正是其中之一。
在全运会的媒体村，工作人员事先将入住媒体人员的图片资料录入系统，形成数据库。当持证件者走过安检仪器时，监控探头会将捕捉到的人脸图像与库中数据相对比，实行“刷脸”进入。这看似复杂的过程，仅需要１秒左右就可实现。这是人脸识别系统首次被应用于中国的大型体育赛事上。
几年前，人脸识别技术对于中国老百姓来说，还只是电影上的情节。而如今，“刷脸”已逐步成为中国人日常生活的一部分。
最先感受到这一便利的，是乘坐高铁的中国旅客。为了让旅客快速进站，2017年春运开始，北京、上海、广州、郑州等地部分火车站开始启用旅客“刷脸进站”技术。
此后，“刷脸”技术开始在中国各地各领域逐步落地生根：5月，深圳的退休老人可在家“刷脸”认证养老金领取资格；6月，南方航空公司在河南南阳机场启用人脸识别智能化登机系统，旅客“刷脸”即可秒速验证登机；8月，苏宁公司的全中国首家“无人店”在江苏南京正式营业，消费者购买商品以后“刷脸”即可完成支付；9月，北京师范大学学生通过“刷脸”报到注册，出入宿舍楼……
有业内人士认为，虽然有了一定程度的普及，但“刷脸”时代的全面到来，还必须有核心技术的突破以及市场的肯定。不过，这对于中国相关领域的企业而言已不是难题。
陕西第六镜科技公司是一家专注于人脸识别研发的公司。公司CEO刘闯告诉记者，中国企业不但在人脸识别的核心技术上取得了世界领先的地位，也通过算法优化、多重交叉认证的方式，解决了“用照片代替刷脸”等安全隐患。
今年7月，专注于计算机视觉和深度学习的中国企业商汤科技宣布完成4.1亿美元B轮融资，创下全球人工智能领域单轮融资最高纪录。上海依图科技与北京旷视科技完成了C轮融资，金额分别为3.8亿元人民币与1亿美元。
根据中国前瞻产业研究院数据显示，2016年中国人脸识别行业市场规模已超过10亿元，预计到2021年将达到51亿元左右。
“而随着iPhone X的发布，人脸识别的热度继续上升，中国的人脸识别的市场规模将可能呈几何倍增大。中国全面进入‘刷脸时代’已指日可待。”刘闯说。（新华社）
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