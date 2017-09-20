人民币升值如何影响中国经济

事实证明，今年来人民币大幅升值是一把双刃剑，在提升推行货币和资本管制改革的可能性的同时，也有可能对中国的出口不利。
人民币汇率今年来上升6%，这减轻了贬值压力，使决策者能够放松资本外流管制。9月11曰，中国人民银行朝这个方向迈出了一步，取消了针对远期售汇业务的准备金要求，这项要求曾导致做空人民币成本高昂。如果取消部分管制措施，或许能降低企业进行海外投资的难度。
下面来看看人民币保持坚挺会产生哪些影响：
出口风险
当一种货币大幅升值时，首当其冲的通常是海外货运业务。官方数据显示，在过去的两个月中，随着人民币升值2.9%，中国的出口放缓。
荷兰国际集团驻香港的经济学家爱丽丝•彭(音)称，如果企业收款时不以人民币结算，特别是在它们对冲风险的工作做得不到位的情况下，利润率可能会下降。她建议加强对冲力度，还说人民币汇率的波动水平将上升。
高盛集团驻香港的资深中国经济学家邓敏强称，人民币长期升值会令当局感到不安，因为出口是一个重要的经济增长驱动因素。他还说，出口增长为今年迄今中国国内生产总值增长贡献了1个百分点。
资本管制
渣打银行驻香港的大中华区首席经济学家丁爽称，人民币的坚挺为当局提供了放松资本管制的机会，其中一些管制措施会损害中国经济。可能采取的措施包括降低企业向海外转移资金的难度，以及对国内企业进行海外收购放松限制。中国去年收紧了资本外流管制措施，力求缓解人民币贬值压力。人民币对美元汇率去年下跌6.5%，创1994年以来的最大年度跌幅。
更广泛的影响
人民币的坚挺将振奋情绪带到了中国股市，基准的上证综指连续三个月上涨，涨至2016年1月以来的最高点。随着外国投资者持有的银行短期债券增加了两倍，且8月份他们还增持了国债，债券市场在经历三个季度的抛售后也稳定下来。
改革、去杠杆
邓敏强称，中国决策者很可能采取渐进措施来使人民币汇率的状态更接近自由浮动，例如扩大汇率的状态更接近自由浮动，例如扩大汇率双向波动区间以及减少干预。
新加坡华侨银行有限公司的经济学家谢栋铭称，人民币汇率更自由地浮动也将有利于中国经济，因为在没有政府管制的情况下，资源将以更高效的方式进行分配。他说，货币市场保持稳定也将令中国有更大的空间可以集中精力减少过度借贷，这从长远看将对经济有利。
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