小偷入室盗窃后留下告白信“今生只爱你”，这葫芦里卖的什么药？

近日，在武汉市一处女主人家，发现家里东西被偷，而且还有疑似小偷留下的字条：”今生今世只爱你！本打算陪你好好过日子，结果总是残忍的……我走了，我回北京去了，你要是想我了怎么办？记得打给我电话”。这个小偷究竟想干啥？
家中来了“不速之客”：有人做饭把腊鱼腊肉也吃了
在今年的4月份，武汉市黄陂区罗汉街研子社区发生4起入户盗窃案。接警后，民警立即展开调查，并且让报警人不要破坏现场。
在调查到其中一个受害人时，女主人称，自己丈夫在外打工，小孩读书自己陪读不在家。等回来的时候，发现家中有被人翻动过的迹象。一看，发现放在抽屉里的身份证不见了，而电饭煲里居然还煮着米饭，冰箱里的酸奶也被人拆开喝了，那些腊肉腊鱼啊也少了很多；哪个小偷这么大胆，真当自己家了？
女主人卧室桌子上意外发现告白信
而更让人觉得意外的是，在女主人的家里的卧室上还发现了一张纸条，打开一看，居然是一封告白求爱信，信上写着：XXX，我爱你！今生今世只爱你、门锁着没人在家；我就从后门爬进来住了两天，我这次过来本来打算陪你好好过日子，结果总是残忍的，我走了......！最后还留下了一个号码，称这辈子只爱你一个女人。
信中还说：“亲爱的，千万别报警，最后都是人家看你的笑话，以后我会跟你说清楚的。我来时在汉口网吧钱包被人偷了，没有办法，只有在你家住了两天。XXX，我今生只爱你一个女人！”
但是女主人明确跟民警表示，自己并不认识这名男子。这小偷葫芦卖得什么药？
而且，民警根据信上留下的号码拨打过去，发现并不是小偷本人，对方称自己是山东人，从没去过武汉。民警进一步侦查，终于，在9月初，民警锁定了嫌疑人的身份，罗某，湖北孝感大悟人，小学六年级辍学。
小偷：留下求爱信欲制造家丑让对方不报警
在9月18日，民警将罗某抓获。据罗某交代，自己在多处实施盗窃。那为什么要留下那封求爱信呢？
罗某称，他看到女主人的身份证，发现对方比自己大10多岁，而自己老婆近日又在闹离婚，所以他心情很郁闷。便想留下求爱信让男主人看到，企图破坏对方的婚姻，同时也可达到让对方以为这是家丑继而选择不报警的目的。而留下的那些电话等信息，也是假的，也是为了防止对方真的报警而随便乱造的。
目前，因涉嫌入室盗窃，罗某已被黄陂区罗汉派出所依法刑事拘留。
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