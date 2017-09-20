中国民航局解封电子设备禁令受到乘客欢迎

港媒称，中国航空当局将放宽飞机飞行时使用智能手机和平板电脑等移动设备的规定，允许航空公司自行决定。
据香港《南华早报》网站9月18日报道，中国民航局当天宣布了政府航空规定的第五次修订，为航空公司自行评估便携式电子设备的使用铺平了道路——当前禁止在中国航空公司的飞机上使用便携式电子设备。
报道称，这个监管机构还制订了航空公司自行评估的审批程序。
中国民航局飞行标准司副司长朱涛对记者说：“我相信，在不久的将来，你会看到中国航空公司将允许使用相应的便携式电子设备。”
报道称，去年，航空规定进行了第四次修订，现有的规定禁止乘客在飞行中打开或操作便携式电子设备。禁用的电子设备包括移动电话、步话机和遥控玩具等。根据现有的规定，有些电子设备，比如便携式电脑，在飞机起飞或降落时不能使用。
报道称，即将发生的变化受到中国乘客和观察家们的欢迎。
澳大利亚航空研究中心驻香港分析家威尔·霍顿说：“这对于提高中国航空公司的竞争力是一个可喜的进步，不管是面对国际承运商还是国内的高铁。”
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