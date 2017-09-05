中国女留学生在美遭杀害：嫌犯系其白人男友，有5把枪目前在逃

当地时间18日晚，美国佐治亚警方在一幢公寓内发现了一具女尸，虽然DNA数据检测还未有结果，但警方根据体型，穿着等诸多线索初步判断死者正是17日失踪的佐治亚理工（GT）毕业的中国女留学生乔某（化名）。据悉，涉嫌杀害其的嫌犯森里内克目前仍在逃。
一位知情人称，嫌犯是一个性格极其不稳定的人，曾是狙击手，并且有5把枪（狙击1把，来福1把，3把手枪）。
公寓内现女尸 杀人嫌犯仍在逃
据美国中文网援引受害者友人的话称，16日晚7点20分，这位友人与受害人最后一次用微信聊天，当时并没有何异常。17日受害人应该与朋友有约，但最终她没有去，朋友联系未果。受害人远在广州的妈妈也十分焦急，这几天一直尝试联系她，周围的同事朋友也都在寻找她，也曾去过她所在的公寓但是敲门未有回应。焦急的朋友们曾经在失踪后报警，但是警方认为失踪时间太短，并没有立案。18日，朋友们再次选择了报警，当警方冲入受害人所住的公寓后，在里面找到了一具尸体。
此时一个重要的人物浮出水面，这就是受害人之前交往的美国男友森里内克（Brian Marsh Semrinec）。这名现年24岁的男子的汽车还停在车库内，而受害人曾驾驶的白色2015年Honda-CRV，车牌号码佐治亚州CDD3152却被他开走，目前嫌犯在逃。
警方在警告中显示，森里内克是这起凶杀案的嫌犯，他最后一次被发现的地点为亚特兰大西部，时间是9月17日。受害人是几年前来读研究生的广州女生。毕业后，选择了留在附近工作，工作地点也在亚特兰大西北方不远处。据友人称，受害女生工作时间并不长。而嫌犯此前与被害人在同一公司工作，在一个月前疑似被公司开除。
嫌犯曾是狙击手 性格极其不稳定
在得知女生可能已遇害后，不少当地的朋友转发了这条信息。据悉，有人在朋友圈内留言称嫌犯早就出了名的可怕，曾经让借住在家里的人都害怕的搬了出去，觉得生命受到了威胁。对于嫌犯究竟是个什么样的人，我们试图联系知情人，但是并没有得到确定答复。
不过在受害女生朋友的一些采访中，我们似乎勾画出了一个嫌犯的概括，那就是性格暴躁、熟练使用武器，并威胁过他人、极端种族歧视者、对人精神虐待以及强烈的控制欲。
在对受害人朋友的采访中，她也提到，这名男生性格并不好，虽然她从未与他见过面，但是已有耳闻。嫌犯男友曾经去过阿富汗当兵，脾气暴躁。另一位知情人称，嫌犯曾是狙击手。是一个性格极其不稳定的人，而且令人恐怖的是嫌犯有5把枪（狙击1把，来福1把，3把手枪），嫌犯曾经只因为邻居投诉他停车位置的事，就拿着狙击枪标准对方。目前嫌犯在逃，令社区恐慌。嫌疑犯也是一名极端的种族歧视者，尤其歧视非裔。受害者也曾因为劝他，发生过激烈争吵产生矛盾。
据受害女生的一位朋友称，其实受害女生早就想与男方了断。因为在跟男方相处过程中，她受到的精神虐待已经到了需要看心理医生的地步。但因为惧怕对方的过激行为，一直不敢贸然行动，直到今天悲剧的发生。另外嫌犯还对受害女生有强烈的控制欲，不允许她跟任何朋友交往，并曾威胁死者的朋友，将他们逐出家门。
嫌犯毕业后即参军 曾在阿拉斯加神秘失踪一周
受害人的另外一位朋友告诉记者，嫌犯在杀人后持有女生的信用卡，而且可能已经逃到了纽约，因为最后一次信用卡刷卡记录正是9月18日在纽约的一笔消费。记者就此联系了当地警方，但是截至发稿为止，警方并没有正式回复。
据悉，嫌犯森里内克是1993年出生，于2011年高中毕业后即参军。曾在19岁生日后被派往阿富汗，后调配到阿拉斯加的理查德森基地。但是在众多信息中的一条新闻让人颇为关注，那就是其曾在阿拉斯加神秘失踪一周。在2014年5月12日，森里内克最后一次被人看到从安克雷奇市中心的一家酒店出来后，就再也没有出现。后来警方媒体出动了大量警力寻找他。最终在一周后被安全找到。
从这份失踪报告中，可以看到森里内克的一些体貌特征。比如棕色眼睛，身高6英尺1英寸（约186cm），腿部膝盖上方有“鱼”图案的纹身，左胸上方有烧伤疤痕。而根据警方公布的信息可知，这两三年来，森里内克体重明显增加，还剪了头发并蓄了胡须。
据悉，受害人的母亲已从国内动身前往佐治亚，父亲因为在国外出差，签证的原因目前正在抓紧办理来美事宜。当地的华人会负责接机和安排住宿，并带着父母前往警方处。
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