“拯救世界的男人”去世！冷战时曾成功阻止核战

英国《独立报》网站9月18日发表题为《斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫去世：这位成功阻止核战、拯救世界的苏联军官去世》的报道称，一名阻止美国与苏联之间爆发热核战争的苏联军官已经与世长辞，享年77岁。
1983年9月26日零点过后不久，正在值班的斯坦尼斯拉夫·彼得罗夫负责看守莫斯科附近一个掩体的雷达预警系统。当时的计算机读数显示，美国向苏联发射了几枚导弹。
按照苏联军方拟定的方案，一旦出现这种情况，苏联将发起报复性的核打击，但彼得罗夫决定不向上级汇报此事。
他在2013年对英国广播公司俄罗斯台说：“我手上有所有的数据（显示我们正在遭遇美国导弹攻击）。如果我向上级发送报告，没有人会对此发表任何反对意见。”
但彼得罗夫没有这么做。他怀疑计算机出错了。他认为假如美国率先发动核打击，那么对方可能会同时发射数百枚导弹。
他向英国广播公司表示：“我要做的仅仅是拿起电话，拨打上级指挥官的直拨号码——但我动不了。我感觉自己像热锅上的蚂蚁。”
彼得罗夫决定给苏联军队的总部打电话，报告系统故障。他说：“23分钟后，我意识到没有发生任何事情。如果对方真的发起袭击的话，那么我现在应该已经知道了。这让人松了一口气。”
虽然他的决定受到了表扬，但他因为没有在值班日志中描述这一事件而遭到责罚。
这一濒临危机的事件发生在美苏两国紧张局势加剧之际。就在三周前，苏联军方击落了大韩航空公司的007号班机，造成机上269人全部遇难。
人们后来发现，造成虚假警报的是云层反射的阳光，这让苏联军方误以为有导弹来袭。
彼得罗夫退役时是中校军衔。
当彼得罗夫的故事在1998年公之于众时，他的所作所为受到了广泛赞赏，纽约联合国总部的世界公民协会为这个“成功阻止一场核战的男人”颁发了世界公民奖。
他在2010年向“今日俄罗斯”电视台表示：“起初，当人们开始告诉我这些电视报道把我称作英雄时，我感到很惊讶。我从来没把自己当成英雄——毕竟，我其实只是在做好自己的工作。”
彼得罗夫于5月19日在莫斯科附近一个小镇的家中去世，但当时没有一家媒体报道此事。
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