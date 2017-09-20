中国加强监管力度 严控金融科技投资风险

美媒称，中国监管部门正对本国金融行业施加更大压力，以放慢针对小投资者的投资产品的迅速发展，力求遏制科技驱动型金融的新浪潮所带来的风险。
据美国《华尔街日报》网站9月18日报道，近几周来，中国央行官员以及银行业和证券业监管部门加强了对一系列投资和技术平台的监督，一些个人使用这些平台来交易虚拟货币、投资网上信贷并将资金迅速移入和移出共同基金。
报道称，来自在线平台、金融信息收集机构和加密货币研究机构的数据显示，更多中国投资（过去两年的规模可能超过6000亿美元）流向了这些所谓的零售产品。
新的资产种类常常以丰厚的投资回报来吸引投资者。例如，中国货币市场共同基金提供的七日年化收益率超过4%，相比之下，十年期中国政府债券的收益率为3.6%。
报道称，监管部门目前正试图避免重蹈几年前的覆辙。
分析人士称，现在，监管部门急于表明对小投资者利益的关切，并正在尽量降低金融体系中的系统性风险。
然而，最近的打击行动也表明监管部门正努力想要跟上快速的金融科技创新步伐。与政府官员交谈过的顾问称，银行业监管部门最近为一个专门处理金融科技问题的部门增派了人手。
报道称，考虑到这些小投资者，金融监管部门在采取措施降低风险的同时也加强了言语力度。
中国银行业监督管理委员会上月称：“近年来，银行业金融机构自营理财及代理销售业务发展较快，产品种类逐步增多，复杂性日益提升，规模不断扩大，部分机构在开展业务的过程中出现了误导销售和私自销售产品等问题，致使银行业消费者相关合法权益遭到侵害。”
8月，监管部门对借助中国的移动支付平台而广为流行的共同基金的发展设置了限制。它们还要求金融机构就作为“理财产品”出售给小投资者的高收益零售投资的销售情况更仔细地进行记录。
9月初，央行和监管部门下令禁止使用比特币等虚拟货币融资。此举针对的是“首次代币发行”，这原本会让更多零售投资者能够购买和交易数字货币。
一家专注于金融科技的营销平台的营销总监、曾投资比特币的狄克逊·陈（音）说：“借助加密货币发行不受监管的资产，这种活动泛滥可能为以高科技为主题的新式诈骗铺平道路。政府需要在事态失控前对其进行控制。”
报道称，中国政府还正在关闭国内的比特币交易平台。主要在中国投资者的推动下，比特币价格自2016年年中以来涨幅超过400%。
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