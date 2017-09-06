气候变化对地球威胁或被高估

外媒称，一项新研究显示，气候变化并不像以前认为的那样会对地球构成即时威胁，因为科学家在建模时弄错了。英国科学家开展的新研究显示，全球被污染和变暖的速度比10年前预测的要慢一些，这样各国就有更多时间来控制自己的碳排放。
据英国《每日电讯报》网站9月18日报道，廉价可再生能源领域意外迎来“革命”，也使前景变得更加乐观。
专家们现在认为，实现2015年《巴黎协定》的终极目标——将全球升温幅度控制在比工业革命前水平高1.5摄氏度以内——的可能性高达2/3。
他们还谴责人们对唐纳德·特朗普总统6月宣布美国退出《巴黎协定》“反应过度”，称美国的退出不太可能产生重大影响。
报道称，根据起草协定时所用的模型，当前的全球气温应比19世纪中叶的平均水平高出1.3摄氏度。但最近的观测数据表明，实际上只升高了0.9到1摄氏度。
这个偏差意味着，各国继续以目前的速度排放二氧化碳，再过20年升温幅度才会超过既定目标，而不是根据以前的模型预测的3到5年。
新研究论文的作者之一、牛津大学的迈尔斯·艾伦教授说：“如果控温目标是1.5摄氏度，那么0.3摄氏度的偏差意义重大。”
发表在英国《自然·地球科学》月刊上的研究论文表明，如果污染程度在2030年前达到峰值，然后下降到当前水平以下并继续大幅下降，那么全球平均气温的上升幅度被控制在1.5摄氏度以下的概率为66%。
报道称，气候前景不如过去认为的那么凄惨的另一个原因是排放量企稳，特别是在中国。
报道称，可再生能源的使用率要比过去预测的更高。
报道称，中国现在已采购了100多吉瓦的太阳能电池，其中25%是在过去6个月中采购的。而在英国，近海风力发电的成本远低于预期。
伦敦大学学院的迈克尔·格拉布教授说，特朗普总统退出《巴黎协定》没什么大不了的，因为“白宫的立场对美国排放量的影响并不大，规模较小的支持者（城市、企业、州）表示会继续推进，部分是为了减少碳排放，部分是因为有了能源革命，它们不想被落在后面”。
报道称，新研究成果公布之时恰逢英国气象局宣布，本世纪头10年全球气温上升速度“放慢”的势头已经结束。
该机构表示，由于太平洋的一个自然周期导致海洋环流加速，将热量从大气中带入深海，1999年至2014年间大气升温速度有所减缓。
但这个周期现在已结束了。
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