两名高级指挥官被解雇！美第七舰队高层因撞船遭“清洗”

美联社9月18日报道称，美国海军解雇了两名与近日海军舰艇碰撞事件有关的高级指挥官，作为对总部在日本的这支舰队的领导层进行大清洗的一部分。
这个消息恰好是在美国海军的高级官员和海军部长计划到国会山参加撞船事件听证会的前一天公布的。
驻日本第七舰队司令菲尔·索耶中将解除了查尔斯·威廉斯少将和杰弗里·贝内特上校的职务，称对其指挥能力缺乏信心。威廉斯是第70特遣队的指挥官，负责指挥第七舰队的航空母舰、驱逐舰和巡洋舰，贝内特是驱逐舰中队的指挥官。
上个月，曾担任第七舰队司令的约瑟夫·奥库安中将被解职。
8月21日，“约翰·麦凯恩”号驱逐舰和一艘油轮在东南亚发生碰撞，造成10名美国水兵死亡，5人受伤。6月份，美国的“菲茨杰拉德”号驱逐舰和一艘集装箱船在日本水域相撞，造成7名水兵死亡。
加上最近的解职者，目前被解职的高级指挥官人数已达6人，其中包括“菲茨杰拉德”号上的3名最高指挥官。
海军的查理·布朗上校今天表示，第七舰队的舰艇已完成为期一天的作战休整，以确保船员能安全执行任务。太平洋舰队正在对舰艇进行逐船检查，检查导航、机械系统，开展驾驶台资源管理和培训。
马克·道尔顿少将出任第70特遣队的指挥官，驱逐舰中队副指挥官乔纳森·达菲上校升任指挥官一职。
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