买“保险”？卡塔尔先后与法美英签巨额战机合同

法新社9月17日报道称，卡塔尔17日签署了一份从英国购买24架“台风”战机的协议。这是多哈在与邻国漫长的外交争端中所签署的第二份重要的防务协议。
根据伦敦和社交媒体发布的声明，卡塔尔负责国防事务的国务大臣哈马德·本·阿里·阿提亚和英国国防大臣迈克尔·法伦签署了战机销售的“意向书”。
法伦说：“这将是我们与作为英国战略合作伙伴之一的卡塔尔签署的第一份重要的防务合同。这是我们防务关系史上的重要时刻，也是我们两国深化防务合作的基础。”
英国驻多哈大使阿杰伊·夏尔马在推特上宣布了这个消息。他称这份协议是两国在防务领域迈出的“重要一步”。
卡塔尔方面没有立即置评。
出售飞机的协议给漫长的谈判期画上了句号。早在2016年3月，法伦就说过协议“已经拿到台面上”。
此前，卡塔尔还与华盛顿签署了重大军购协议。
今年6月，卡塔尔同意以120亿美元从美国采购F-15战机。
而在2016年，卡塔尔曾同意从法国购买24架“阵风”战斗机，价值67亿欧元。
但与英国和美国达成交易的时间点对多哈来说尤为重要。6月5日——也就是美卡合同宣布的10天前，沙特阿拉伯、巴林、阿拉伯联合酋长国和埃及与卡塔尔断绝了关系，称卡塔尔支持极端主义并与什叶派的对手伊朗建立了联系。
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