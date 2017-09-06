李显龙访华显示中新关系回暖

新加坡总理李显龙将从19日起对中国进行为期三天的正式访问。舆论认为，这是两国关系在经历数月的不确定性之后恢复发展的标志。
中新关系或重回正轨
香港《南华早报》网站9月19日发表文章称，新加坡总理李显龙访华是两国关系在经历数月的不确定性之后重回正轨的迹象。
文章称，李显龙在接受新华网采访时说，双方将探讨建设一条连接新加坡与马来西亚首都吉隆坡的高速铁路的问题。他还表示，中国公司可以在新加坡设立区域总部，并通过新加坡为中国“一带一路”倡议的项目进行融资。
英国诺丁汉大学专门从事中国研究的赖洪毅教授说，李显龙访华很可能表示双边关系正在恢复正常。他说：“双方领导人正努力表明，两国关系仍在正常发展，他们仍在给双边关系添砖加瓦。”
新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江说，李显龙此次访华表明“小问题并没有撼动两国关系的基础”。新加坡外长维文曾在今年6月访问北京。
李显龙访华有四大关注点
《南华早报》网站9月18日发表文章称，李显龙此访有几方面值得关注。
其一，“中新关系重回正轨”。
其二，“下次东盟会议的前奏”。文章表示，李显龙访华之后，新加坡将在明年担任东盟轮值主席国，同时继续担任东盟与中国关系的协调国。有观察人士认为，妥善处理与新加坡的关系对于中国保持与其他东南亚国家的良好关系具有重要意义。
其三，“一带一路”投资。文章称，中国有意竞争新加坡至马来西亚首都吉隆坡的高铁项目。据中国商务部统计，中国去年对“一带一路”国家投资总额的近三分之一流向了新加坡。
其四，老项目获得新进展。文章写道，两国领导人预计将讨论重庆互联互通项目。该项目将在中国与东南亚之间搭建直接贸易通道，增强区域互联互通。据新加坡金融管理局局长孟文能介绍，过去五年来，重庆与新加坡的贸易额年均增长5.2%，两座城市间的年度直接投资规模从74亿元人民币增加到222亿元人民币。
李显龙积极评价“一带一路”
新加坡《联合早报》网站9月19日发表题为《李显龙总理：积极促进他国繁荣发展 “一带一路”让中国融入区域与国际体系》的文章称，李显龙于16日接受新华网专访时，对“一带一路”倡议作出积极评价。
根据李显龙总理新闻秘书提供的访谈录，李显龙受访时说：“‘一带一路’倡议是一个方法，能够使中国积极地与周边国家、贸易伙伴国、欧洲、亚洲甚至非洲国家连接起来，加强彼此间的密切合作，深化基础设施、贸易、旅游等方面的互惠互利。这样一来，中国可以融入整个区域和国际经济体系中，同时也可以积极促进其他国家的繁荣发展。”
李显龙认为，对新加坡和本区域而言，中国的崛起也是一件好事，“因为一个成功的中国，一个繁荣自信的中国，一个与邻国和其他国家和平互利的中国，不仅是中国的福祉，也是全世界的一件大好事情”。
文章称，李显龙被问及新马高铁计划的进展时说，新加坡和马来西亚在接下来几个月内会举行国际招标。他形容这是一个“相当重要的、很大的项目”，但对中国而言“可能不是多么困难的一件事情”，因为中国在建设高铁方面有很丰富的经验。
李显龙说，他坐过中国高铁至少两次，一次是从长沙到武汉，另一次从广州到深圳，两次的旅程都感到“非常方便、很平稳、很舒服”。
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