李显龙赞中国电子支付最先进：不怕口袋没钱 只怕手机没电

港媒称，中国和新加坡的关系近期一度出现波折，直至最近逐步回暖。新加坡总理李显龙19日开始为期三天的访华行程，将与中国领导人会面。他临行前接受内地媒体专访，赞叹中国在电子支付领域是全世界最先进的，值得借鉴。对于中日争夺的新马（马来西亚）高铁项目，他直言“希望能看到中国的方案”。
据香港《星岛日报》9月19日报道，李显龙在专访中指出，中国在电子支付领域“走得最快”，“我朋友告诉我，中国现在都已经不用现金了，都是用支付宝或者是微信支付，所以出门人家说‘不怕口袋没钱，只怕手机没电’，这对居民来说是一个很方便的支付系统”。
报道称，两年前，新加坡提出“智慧国家2025计划”，李显龙说：“我们还没有达到这个境界，我们还在努力做。但是看到中国能做到这个境界，我想激励新加坡人，中国能够这么做，我们应该学习他们、借鉴他们的经验。”
报道称，对于中日企业争夺承建吉隆坡至新加坡的高铁项目，李显龙说，鉴于中国积累了丰富的高铁建设经验，希望能看到中国的方案。他确信中国方案将会是一个高质量的方案。新加坡将会对中国的高铁方案给予“客观和认真的考虑”。
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