日本央行维持宽松货币政策 称经济正温和扩张

美媒称，日本央行21日维持货币政策不变，在全球其他主要央行纷纷退出宽松货币政策之际，日本央行仍坚持实施大规模货币刺激举措。
据美国《华尔街日报》网站9月21日报道，日本央行政策委员会以8∶1的投票结果决定，将十年期日本国债收益率目标维持在零的水平，并将短期存款利率维持在-0.1%。鉴于日本通胀仍远未达到日本央行设定的2%的目标，上述决定在市场普遍预料之中。
日本央行重申了每年购买80万亿日元（约合7130亿美元）政府债券的承诺。投资者将此举视为日本央行恪守宽松承诺的象征性做法。
政策委员会新晋成员片冈刚士投票反对维持利率目标不变，称这不足以在2020年3月前实现该行2%的通胀目标。
日本央行21日的会议维持了对经济的评估不变，称经济正温和扩张。
在截至6月底的三个月，日本经济折合年率增长2.5%，使首相安倍晋三任内这轮连续增长的时间延长至六个季度。
决策者希望，最近劳动力短缺的局面会很快催生薪资、消费和物价上涨的良性循环，从而帮助实现2%的通胀目标。
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