标普降低中国主权信用评级 财政部回应：这是一个错误决定

港媒称，国际评级机构标准普尔21日也降低了中国的长期主权信用评级，由“AA-”调降至“A+”；短期信用评级由“A-1+”下调至“A-1”。财政部有关负责人22日回应称，标普调降中国主权信用评级是一个错误的决定。
据香港头条财经网9月22日报道，评级展望调整为稳定。这是自1999年以来，标普首次调降对中国的评级。
财政部有关负责人9月22日回应称，标普调降中国主权信用评级是一个错误的决定。近年来，面对经济增长比较优势与要素禀赋的变化，中国政府着力推进供给侧结构性改革，经济增长基础更加稳固，经济增长质量进一步提升，在这样的形势下，标普调降中国主权信用评级，令人费解。标普关注的信贷增速过快、债务负担等问题，多是当前中国经济发展阶段的“老生常谈”，这种看法忽视了中国金融市场融资结构的特点，忽视了中国政府支出所形成的财富积累与物质支撑，很遗憾，这是国际评级机构长期以来所持的惯性思维与基于发达国家经验对中国经济的误读。这种误读也是对中国经济良好基本面和发展潜力的忽视。
该负责人称，今年以来，中国经济保持稳中有进、稳中向好发展态势。上半年GDP同比增长6.9%，高于预期目标，经济增速连续8个季度保持在中高速区间。
标普特别强调了中国信贷增速过快，会削弱金融体系的稳定性。对此，财政部有关负责人表示，信贷增长是一个国家经济发展阶段及融资结构等的综合反映，受经济结构、经济增长、历史文化等多重因素影响。不同经济体的融资结构本身存在较大差异，客观上会使货币信贷呈现不同的水平，不具有直接可比性，应结合一国实际具体分析。长期以来，一个众所周知的事实是，中国是一个高储蓄率国家，居民部门的储蓄大量通过金融中介转化为企业部门债务。高储蓄支撑了中国以间接融资为主导的金融体系，银行贷款一直在全社会融资中占据主体地位，只要审慎放贷、强化监管，防控好信用风险，完全可以保持好中国金融体系的稳健性。
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