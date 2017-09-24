日本将建“认定数据库制度” 共享数据提高劳动生产率

日媒称，日本经济产业省与总务省将创建“认定数据库制度”，方便企业共享和有效利用大数据。数据库将集成多家企业掌握的地图信息等数据，提供给有需求的企业和研究机构助其进行产品研发。获得认定可进入数据库的民间企业和团体，将在进行设备投资时享受税收优惠待遇。建立这一制度的目的是通过共享数据，助推新行业诞生，提高劳动生产率。
据《日本经济新闻》9月21日报道，政府计划在明年通常国会开幕后提交产业竞争力强化法的修正案。在保护购买记录等个人信息的法律之外进一步完善法律制度，确保企业恰当使用在经营活动中得到的产业数据。
数据库将对分散在不同企业的数据进行集成。即便是某个企业拥有的少量数据，经过大数据分析后也将更易于在经营活动中使用。仅凭民间数据无法充分获取的信息将通过公共数据进行补足。
现阶段设想的数据包括3D地图、船舶和人造卫星信息以及视频画面。
比方说在汽车行业，我们可以联想到的是有助于自动驾驶技术研发的数据集成。如果在汽车厂商掌握的汽车行进时的动作数据之外再加上气象数据，就可能有助于促进自动驾驶安全性方面的技术研发。国土地理院等公共机构掌握的地图数据也可以在这方面发挥作用。
能提供大数据服务的企业已经出现。在信息管理体制方面达到一定水平的企业，就可以被归为认定企业。由三菱电机公司和多家地图测绘企业、汽车制造商共同出资创立的动态地图平台公司，据悉就是候补认定企业之一。
在海运行业，2015年成立的船舶数据中心也可能获得认定。
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