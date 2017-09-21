中资银行海外贷款逆势增长 海外投资扩张空间大

美媒称，麦肯锡全球研究所称，中国、日本和加拿大银行在海外发放的贷款自金融危机以来激增，帮助缓解了主要由欧洲银行撤退所带来的跨境资本流动严重下滑。
彭博新闻社网站9月12日报道，虽然包括贷款、股票、债券和外国直接投资在内的全球海外资产总额自2007年以来一直保持在全球国内生产总值的183%左右，但跨境资本流动总额下降了65%。麦肯锡在一份金融全球化研究报告中称，这在很大程度上是因为，随着欧元危机爆发和新的资本规定出台，欧洲的银行重新聚焦于国内市场。
报道称，中国和日本的银行是主要的例外，它们为海外的本国企业提供资金。就日本来说，该国银行寻求避开国内利润偏低和放贷机会欠缺的情况。加拿大的银行是另一个例外，它们主要在美国对海外业务进行了扩张。
麦肯锡的研究报告称：“中国主要银行海外资产所占比例的相对增幅是最大的。”该国“正在全球金融体系中获得重要地位”，海外投资资产和负债总额2016年排在第8位，高于2005年的第16位。麦肯锡称：“中国海外投资进一步扩张的空间是非常大的。”
关于中国的数据，麦肯锡的研究报告发现：
中国各银行的海外资产总额去年增加至总资产的9%，高于2007年的2%，到2016年底超过1万亿美元。
不过，中国的海外资产和负债总额相当于国内生产总值的101%，远低于发达经济体350%的平均水平，也低于巴西、墨西哥和俄罗斯等一些新兴市场的水平。
根据麦肯锡研究人员的分析，银行贷款往往是最不稳定的流动之一，其在全球跨境资本中所占比例不断下降有助于提升稳定性。麦肯锡得出结论称，跨境投资现在大多采用外国直接投资和持有股票的形式。
“虽然金融体系更加稳定，但风险依然存在。资本流动仍然很不稳定，特别是海外贷款。”报道援引研究人员的话警告称。
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