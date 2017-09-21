新兴国家股指频创新高

日媒称，新兴国家股指正在不断刷新纪录。15日，菲律宾和巴西股指创下新高。随着担忧美国加息的情绪消退，预计新兴国家经济将实现增长的投资者将资金注入了这一市场。提出减税等政策的特朗普政府在增长战略上行动迟缓，也加快了资金流向新兴国家的速度。在20日美国公布新的金融政策之前，市场过热迹象值得警惕。
据《日本经济新闻》9月18日报道，菲律宾证券交易所综合指数15日报收于8180.85点，比前一个交易日上涨0.4%，连续两日创新高。印度和印尼股指也曾在8月创下历史新高。越南股指自年初以来已经上涨20%，14日更是创下自2008年全球金融危机以来的新高。
报道称，股指创新高的还不只是东南亚的新兴国家。土耳其股指自年初至今也上涨了近40%。巴西股指也在9月录得9年来新高。由24个国家的约840家公司构成的明晟（MSCI）新兴市场指数自年初至今上涨近30%，增幅是发达市场指数的约2倍。
资金流入新兴国家的背景是，美联储今年3月和6月两次加息后，长期利率仍维持在低位。3月加息前升至2.6%的十年期美国国债利率现阶段估计已回落至2.2%。
报道认为，去年11月特朗普当选美国总统后，对其基建项目和大规模减税措施的期待以及对利率上升的预期形成诱因，促使资金从新兴国家出逃。这是因为一旦与发达国家的利差缩小，新兴国家吸引投资的能力就会减弱。
但以3月前后为分水岭，情况发生了变化：此前的政策预期落空后，资金开始向新兴国家回流。
国际金融协会今年6月预测，2017年进入新兴国家股市的资金预计达600亿美元，到2018年将膨胀至1100亿美元。
报道称，投资者目前关注的已经不再是美国的政策，而是新兴国家企业的业绩。菲律宾政府提出了大规模的基建计划。建筑和房地产企业2017年前6个月出现两位数的增长。摩根士丹利首席策略师乔纳森·加纳预测，新兴国家企业2017年的利润增幅将达到全球金融危机后的最高水平。
坚挺的个人消费也支撑了企业的业绩。越南廉价航空公司越捷航空2017年全年的合并净利润预计将比前一年增长36%。在印尼，随着智能手机的快速普及，最大的国营运营商印度尼西亚电信股份公司等企业的业绩也在增长。土耳其最大的民营银行土耳其实业银行等金融企业也表现良好。
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