美参议员竟致信21国呼吁与朝断交 提出将朝逐出联合国

外媒称，美国参议院东亚小组委员会主席9月18日请求21个国家向朝鲜施加压力，切断与它的关系，关闭外交机构并采取行动将其赶出联合国。
据路透社9月18日报道，由于朝鲜无视联合国安理会决议执意进行核试验和弹道导弹试验，华盛顿一直努力寻找一种有效的应对方式。
报道称，在路透社见到的一封致中国和其他20个国家大使的信函中，共和党参议员、东亚小组委员会主席科里·加德纳请求这些国家立即中断与平壤的外交和经济关系。
加德纳写道：“除了切断双边关系，我敦促你们的政府支持将朝鲜从联合国中驱逐出去。”
加德纳最近还提出了让美国对任何与朝鲜做生意的实体实施经济制裁的立法。
加德纳的信将送交中国、巴西、英国、保加利亚、柬埔寨、古巴、捷克、埃及、德国、印度、印尼、老挝、马来西亚、蒙古国、尼日利亚、巴基斯坦、波兰、罗马尼亚、俄罗斯、瑞典和越南等国的驻美大使。
另据路透社9月18日报道，中国和俄罗斯一致同意朝鲜危机应该通过外交方式解决，俄罗斯外交部9月18日在一项声明中说。
声明称，中国外长王毅和俄罗斯外长拉夫罗夫在联合国大会期间就上述危机进行了讨论。
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