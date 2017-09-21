日媒呼吁安倍内阁勿再逾越和平底线

日本《东京新闻》9月19日刊发题为《安保法案通过两年 不可逾越的一线》的社论称，在被指违宪的安全保障相关法案通过两周年之际，地区形势更加紧张，日本正面临拥有攻击敌方基地能力和进行核武装论调的“诱惑”。
文章回顾了两年前的一幕：“牢固建立起自平时到关键时刻的应对体系，构筑无懈可击的机制，有利于提高遏制力，防范纠纷于未然。这有利于减少日本遭受攻击并祸及民众的风险。”2015年9月19日凌晨，在高呼“违宪”的反对声中，日本国会通过了安全保障相关法案。安保法案使历代内阁一直视为违宪的“行使集体自卫权”成为可能，安倍晋三首相在法案审议过程中一直强调，这有利于强化日美同盟的遏制力。
然而，日本面临的亚太地区局势究竟如何呢？文章称，以朝鲜为例，在安保法案成立前的一年内，朝鲜发射的弹道导弹屈指可数，在安保法案成立后的两年内，朝鲜发射的弹道导弹多达39枚。在安保法案成立前的一年内，朝鲜没有进行核试验，在安保法案成立后，朝鲜两年进行了三次核试验。朝鲜公然宣称要对日本进行核攻击，发射的弹道导弹甚至飞越日本上空。
文章称，对各项统计数据分析可知，所谓“成立安保法案增强遏制力，有利于减少日本全体民众面临的风险”，这个论点是无论如何也无法接受的。
文章称，日本政府一直以来的解释是，只有在确实没有其他防御方法的前提下，攻击敌方导弹基地等才属于自卫范围，平时就拥有可以攻击他国的武器不符合宪法宗旨。
文章表示，在“核武装论”方面，此前有人提出过日本自身应拥有核武器。不久前，自民党前干事长石破茂主张把美国拥有的核武器部署至日本。这等于逼迫日本政府放弃规定“不制造、不拥有、不运进核武器”的无核三原则。
对于石破茂的发言，内阁官房长官菅义伟立即否定道：“一直以来我们就没有讨论过修改无核三原则，今后也不打算进行讨论。”
文章称，以宪法第九条为依据的和平主义是日本二战后对国际社会许下的誓言，带来了战后日本的繁荣，今后也应该是指导日本国家行为的普遍原则。拥有攻击敌方基地能力和核武装论都会损害和平主义原则。核武装将引发地区核武装多米诺骨牌效应，不应轻易讨论核武装。
文章称，保护国民生命和生活是政府的使命，应对地区形势变化是理所当然的。但作为和平国家，应该有不可跨越的一线。现在正是要求每个人都下定决心坚持和平主义的时刻。
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