印度对中国轮胎征反倾销税

印度已开始对大巴和卡车使用的某种进口子午线轮胎征收反倾销税，以便在五年中保护国内制造商不受价格低成本的中国产品伤害。印度消费税和海关中央委员会发布的一份公告称，反倾销税已经以每吨245.35到452.33美元的标准开始征收。
此税的征收对象是大巴和卡车使用的“名义轮辋直径代号大于16(英寸)的新的/未经使用的有内胎或无内胎充气子午线轮胎和/或橡胶垫带(包括无内胎轮胎)”。
这项关税的征收遵循了印度反倾销和联合关税总局(DGAD)的建议。此前，印度汽东轮胎制造商协会代表国内生产商阿波罗轮胎公司、JK轮胎工业公司和西特轮胎公司提出了申请，就轮胎倾销调查与DGAD进行了接触。
DGAD在建议中称，国内产业因为来自中国的进口产品而遭受了重大损害。DGAD 发现，中国向印度出出口的轮胎价格“低于正常价值”。各国征收反倾销税是为了保护国内产业免受价格低于成本的进口商品冲击。
印度也对来自中国等不同国家的钢铁、纺织品和化学制品等几种产品征收了类似关税。反倾销措施旨在确保公平贸易，并为国内产业提供一个公平竞争的环境。这些措施的目的不是限制进口，或令产品成本不合理增长。
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