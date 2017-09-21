中国癌症治疗方式改变 推高镇痛药需求

英媒称，合成类鸦片药物已经成为中国医药市场的明星，因为癌症病例的增加推高了对镇痛药物的需求，而且患者不再害怕上瘾。
据英国《金融时报》网站9月18日报道称，中国化学制药工业协会统计，去年中国镇痛药市场增长了20%至36亿元人民币（合5.3亿美元），是整个药物市场增长率的两倍多，而中国药物市场是全球第二大的。
分析人士称，中国大部分镇痛药用于外科，但最近的增长主要是由于癌症发病率从2000年的210万新增病例上升到2015年的430万，导致了对控制慢性疼痛的需求。
肺癌是中国最常见的癌症，一定程度上是由于吸烟率高和空气污染。
十九世纪英国强迫中国从英属印度进口鸦片后，类鸦片药物在中国泛滥，许多人吸鸦片上瘾，成为一段痛苦的历史往事。
报道称，类鸦片药物挥之不去的恶劣名声让医生和患者都不愿使用它们。
但是，中国政府在2011年实施“癌痛规范化治疗”计划，推动了态度的转变。该计划培训医院工作人员认清不同程度的疼痛，通过及时给药来提供有效的缓解。
《全球肿瘤学杂志》刊登的一篇评论文章说：“假如使用得当，一个国家的类鸦片药物消耗量可以成为确定姑息治疗癌症护理质量的良好替代标准。”文章称，有些医院的类鸦片药物年使用量已经增加了两倍。
瑞银证券的中国医疗保健行业分析师赵冰表示：“近年来，疼痛治疗在临床得到越来越多的关注。全国各地医院都建立了非住院病人疼痛管理门诊部。”
报道称，如今中国消耗的类鸦片药物不再是外国商人用船运来的，它们大多是国产的。
根据中国医药工业有限公司的数据，去年，长江医药集团的地佐辛是在中国最畅销的镇痛药，占据了将近40%的市场份额。该药主要用于术后。
从事健康研究的昆泰中国公司认为，同中国去年的整个药物市场总额1170亿美元相比，镇痛药的销售额还很小，增长潜力巨大。
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