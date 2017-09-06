欧洲民宿暴增引发社会问题 排斥外国游客现象加剧

日媒称，欧洲各地纷纷出现排斥外国游客的动向。由于把私宅作为住宿地的“民宿”越来越普及，游客急剧增多，结果造成物价高涨和住宅供应不足，当地居民的生活因此受到很大影响。
据日本《每日新闻》9月20日报道，“游客滚回去！”在西班牙的巴塞罗那，7月底爆发了抗议游客增长过多的游行示威活动。割破旅游大巴车胎等破坏活动不断。意大利城市威尼斯也不断发生要求控制游客数量的示威活动。
报道称，除巴塞罗那、威尼斯之外，在伦敦、巴黎、里斯本等受游客青睐的城市中，公寓屋房主把租客撵走，把房屋作为民宿提供给游客的情况急剧增多，导致当地居民很难租到房子。其结果是，当地居民甚至不得不搬走。在巴塞罗那和威尼斯，与游客增加呈反比，居民人口流出在加快。参加抗议活动的一名巴塞罗那居民告诉当地媒体说，城市“成了大家难以居住的主题公园”，“游客是城市的侵略者”。
报道称，关于游客在欧洲激增，一种占主流的观点认为，“民宿的爆发性增长是最大原因”。
伦敦、巴黎、阿姆斯特丹等城市已经开始限制民宿的利用天数。伦敦熟悉民宿问题的专业机构人士马克·菲尼指出，“在邻居总是在变化的环境下，混乱的情况还会继续增多。现在到了各国应该采取进一步对策的时候了”。
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