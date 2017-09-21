    • 2017年9月21日

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    新加坡军队或中止到台湾训练

    星期四, 九月 21, 2017 ,

    香港媒体引述熟悉内情的人士和观察家报道说，新加坡总理李显龙访问北京，可能导致数十年的新加坡军队到台湾训练的做法被搁置。

    台湾的蒋经国和新加坡已故总理李光耀1975年4月达成协议，让新加坡部队在“星光演习”代号下到台湾进行军事交流，到台湾的新加坡部队被称作“星光部队”。起初效期只有一年，但计划展开后未曾停歇。尽管外界对此多有所知，但新加坡和台湾双方多年来都保持低调。

    不过，香港《南华早报》报道说，据北京的一名退休高级军官说，星光计划项目现在可能已经中止。这名军官不愿意披露姓名。

    中国和新加坡的关系已经从数月来的困难中回返正常轨道。

    这名军官说，星光计划是新加坡和中国之间的一个骨刺，应该尽快去除。

    他说，新加坡渴望推进与中国的经济关系，北京则希望新加坡协助改善同东盟的关系，解决星光计划问题，可让双方受益。

    李显龙刚刚结束了对中国的访问。他在同中国国家主席习近平会晤时说，新加坡反对台湾独立，支持一个中国政策，新华社报道说。

    一名接近中国军方的消息来源说，北京一直在施压新加坡中止星光计划，但考虑到新加坡的安全和政治方面，完全终止星光计划是不太可能的。

    “搁置是可能的，”他说。

    南华早报说，台湾国防发言人陈中吉拒绝置评，中国和新加坡的国防部则未接电话。

    台湾前国防部副部长林中斌说，如果星光计划中止，就是北京限缩台湾的国际空间的又一个进展。

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