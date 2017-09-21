新加坡军队将中止到台湾训练？台方：不予置评

（中央社台北21日电）新加坡总理李显龙访问中国大陆后，传出新加坡星光部队将中止来台。对此，总统府今晚表示，未经证实的消息不予回应，国防部、外交部、陆委会也都不做评论。
中国共产党即将召开第19次全国代表大会前夕，李显龙突然前往中国大陆访问，这是他4年来首度访问北京。
中国大陆官媒新华社报导，李显龙与中国大陆国家主席习近平会晤时除重申“一个中国”政策外，也谈到反对台湾独立。但根据新加坡官方发布的新闻信息，李显龙与习近平会面时重申，新加坡遵循自己的“一中”政策。并没有如新华社报导，提到反对台独。
前国防部副部长林中斌今天则在个人脸书上发文说，有香港媒体请他评论新加坡星光部队将中止来台的传闻。
对此，总统府发言人黄重谚晚间表示，未经证实的消息不予回应。
行政院大陆委员会副主委兼发言人邱垂正下午在例行记者会被媒体询及相关问题时说，毫无所悉。
外交部发言人王佩玲表示，没有评论。
国防部发言人陈中吉指出，这都是媒体臆测，国防部循往例对此议题不会做公开评论与说明。
随李显龙出访的随团人士则私下表示，没有听说。驻新加坡代表处表示，不知消息从何而来，不予评论。
台星双方1975年4月达成协议，让新加坡部队在“星光演习”代号下到台湾进行军事交流，来台的新加坡部队被称作“星光部队”。起初效期只有一年，但计划展开后未曾停歇。尽管外界对此多有所知，但台星双方多年来都保持低调。
2016年11月，9辆隶属新加坡陆军的AV-81装甲车从高雄运往新加坡途中，在香港遭海关以涉嫌走私军火为由查扣。
中国大陆国防部前发言人杨宇军当月底在记者会上表示，中方坚决反对任何国家与台湾进行任何形式的官方往来和军事联系。至于中方是否愿以海南等地供新加坡部队进行常态化训练，杨宇军未予响应。
香港海关与新加坡政府今年一月宣布，香港同意归还这批装甲车。当月底，所有车辆以货轮方式运返新加坡。
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