美参议院就撞船事故问责海军：必须立即改正错误

美联社9月19日报道称，在悲痛的水兵家人的注视下，海军的高级官员和议员们19日表示，频繁的部署、延迟的维护以及近十年来有限的预算导致美国海军捉襟见肘，可能是造成两次舰艇碰撞并导致17名水兵死亡的原因。
海军的高级官员说，虽然不能将这些问题和撞船事件直接联系起来，但说到底，指挥官有责任确保部队已经做好战斗准备并且能安全有效地执行任务。
在忧伤的家人们的注视下，海军作战部长约翰·理查森对参议院军事委员会说：“我要为海军能否安全有效地执行任务负责。我们要解决这个问题。”
然而，这场听证会的总体基调是批评说，这些致命事故本来是可以预防的。军事委员会主席、参议员约翰·麦凯恩要求立即采取行动。
约翰·麦凯恩说：“美国海军舰艇搁浅或与其他船只碰撞的事情是不可接受的——而在七个月内竟然发生四起这样的事件确实令人震惊。”在直接向理查森发问时他说，有些改正工作现在就可以做，不需要进行长时间的研究或审查。
麦凯恩在听证会开始时介绍了在听众席上的所有水兵的家人并要求他们站起来。他说：“（水兵们）就不应该每周工作100个小时。这是常识，不需要研究。”他告诉理查森立即改正错误以减轻水兵的压力。
参议院军事委员会迅速认为国会也应对事故负责，因为国会迫使资金从海军现代化和训练上撤走，而训练时间的减少是造成事故的原因。
理查森告诉军事委员会，海军已经采取了一系列措施来审查安全标准、舰艇的认证书和部队的战备情况。
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