战机合同存在欺诈？空客与奥地利政府闹上法庭

法国《回声报》9月19日发表题为《空客反击奥地利称其欺诈的指责》的报道称，2003年，奥地利和空客公司就18架“台风”战斗机订单签署合同。奥地利现在指责这一合同存在欺诈行为。对此，空客公司不仅不再保持沉默而且还选择了反击。在18日递交给维也纳检察院的司法意见中，空客对奥地利政府的指责予以“正式否认”。
今年2月，奥地利政府曾表示要起诉空客以及欧洲战斗机公司，怀疑其在2003年这份总额近20亿欧元的订单中存在欺诈行为。这一调查随后扩展到更多的人，包括空客首席执行官汤姆·恩德斯。
维也纳认为，空客可能非法地将1.834亿欧元的“交易费”包含在售价中，奥地利政府也未被告知。
空客法律特别顾问彼得·克莱因施密特表示，“这些指责是虚构，缺乏法律支撑”的，“飞机交付符合合同条款”且“没有任何可疑成本被加入到售价中来”。
奥地利政府也对空客的反击作出回应。国防部长18日晚间称：“空客终于发现要以积极和透明的方式对这些严肃质疑予以澄清。”
2007年，空客曾和奥地利达成友好协议以终结这一纠纷。但在英国就飞机出售合同中的类似“违规”展开调查的数月后，该问题在2017年初重新浮出水面。今年5月，空客宣布加强反腐败机制。
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