BBC盘点中国五大国际基建项目：撼动世界经济秩序

英媒称，由世界经济论坛谈全球化，至“一带一路”国际合作高峰论坛及“金砖国家峰会”，都反映出中国在倡导经济全球化、反对贸易主义并推动中国与新兴经济体及发展中国家的合作。
据英国广播公司网站9月20日报道，不少分析指出，中国有意提升在世界上的影响力，期望能撼动世界经济秩序。世界银行主席金墉曾经表示，“中国正在向成为一个大的领导国角色迈进”，形容中国的“一带一路”倡议是“宏伟的蓝图”。英国广播公司网站列举了如下大项目，分析为何这些基建如此重要：
1.中欧班列
中国目前营运多条来往中国与欧洲各城市的货运列车，把货品由中国各城市，运到伦敦、马德里、华沙等地。据新华社报道，中国铁路已经铺画了中欧班列运行线51条，国内开行城市达到28个，到达欧洲11个国家29个城市。
今年年初，则刚开通了来往中国浙江义乌市和英国伦敦的货运铁路线，而中国通往西班牙马德里则是全球最长的火车服务，达13051公里，营运逾一年。
报道称，中国政府目标是要完善网络，务求货运列车能更快运送中国产品，但明显这是一个较昂贵的运货方法。
根据俄罗斯国营铁路公司，连接北京和莫斯科的高速铁路预计2025年会投入服务，届时只需30小时，便能贯穿这相距7000公里的城市。
分析认为，中国正是通过这些大型铁路运输项目，去巩固其国际贸易地位。
2.亚洲火车网络
未来至少有两大项目值得关注——泛亚铁路和印尼高铁。
中国正积极推动泛亚铁路建设，这项计划是希望透过铁路，连接中国昆明至老挝，延伸至曼谷、吉隆坡，最后直达新加坡，其他路线则连接越南、柬埔寨、缅甸等地，意味着整个交通网络将连在一起。
此外，2015年，中国击败日本取得兴建印尼高铁的项目，这一高铁将连接相隔140公里的印尼首都雅加达及第三大城市万隆，这是中国首个海外高铁项目，因而备受关注。
3.中巴经济走廊
中国和巴基斯坦一直关系密切，中巴经济走廊是中国在巴基斯坦的一系列投资。
当中最重要的中国大力投资的瓜达尔港口，有助中国开拓西部通往中东和非洲的贸易线，不需要依赖马六甲海峡，瓜达尔港口亦邻近波斯湾，方便从中东进口石油。经由瓜达尔港运往新疆的陆路则只有3000公里，再从新疆到中国内地省份也只有3500公里。
4.科伦坡港
中国的“一带一路”倡议并不局限于陆路，港口亦是中方的目标，例如斯里兰卡的科伦坡港。
5.非洲项目
中国铁路“走出去”的步伐亦偏及非洲，正在承建肯尼亚内罗毕及蒙巴萨的铁路，这计划是未来东非交通网络的一部分，会连接乌干达、南苏丹、卢旺达等国家，这个网络亦连接埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴。
中国亦完成兴建连接斯亚贝巴和吉布提的亚吉铁路。
美国海军战争学院海事专家彼得·达顿认为这是重大战略性发展，中国正在非洲扩充海上实力。
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