高校开设“网红学院”引争议：网红也开始走科班培养模式了？

直播技巧、如何录小视频上热门，这些生活中的娱乐项目，现在却走进了一所高校课堂。近日，重庆工程学院开设“网红学院”一事引发关注。
公开资料显示，重庆工程学院是一所全日制普通本科高校，开设有30个本（专）科专业，现有全日制在校学生13500余人。该校官网信息显示，今年7月4日，学校与当地一家文化传播有限公司，举行了“共建星运网红（行业）学院”的签约仪式。学校的相关负责人在现场介绍，开设“网红学院”，“是一次校企双方基于网红经济，开展的具有行业开创性战略意义的有益尝试”，并表示，希望通过合作，解决网红行业“现阶段缺乏大量的高素质、高质量的专业人才”的问题。
事件曝光后引发众多网友关注。有网友疑问，“网红学院”是该校的独立学院还是下设的一个专业？也有网友好奇：“网红学院”教授什么课程，谁来授课？还有网友担心，“网红学院”的成立，是否会在学生间，带来对“网红”、“主播”等行业的过度推崇？
对此，重庆工程学院回应称，“网红学院”既不是独立学院，也不是具体专业，而是学校与企业进行“校企共建”的一个培训项目，目前已有19名学生参与，由企业提供培训老师和实践机会，学校提供场地和设备，学生凭自愿参与，旨在解决一部分学生的就业问题。而“网红学院”合作企业则称，会对学生进行“索要礼物”等直播技巧的培训，之后与学生签约，让他们成为企业的全职主播。
据介绍，目前该校“网红学院”培训班开设了“个性塑造”、“直播技巧”、“形象设计”、“表演”、“心理学”和“录小视频上热门”等相关课程，这些内容都由企业统一安排人员进行教学。
一名负责人介绍，目前与学校合作开设的定向班，培养的网红主要为直播、电商和短视频三个方向。“除了吸收定向学校的学生，社会人员也可以报考教学内容相同的培训班，三个月收费3980元”。
“培训结束后，学生可以与公司签约，成为全职的网红主播，“这个培训项目可以说是公司打造的网红孵化基地，已经和斗鱼、花椒、龙珠、YY等多个直播平台开展了合作”。
对此，教育专家认为，高校开设“网红学院”，本身就是一个不够严肃、不够理性的行为。专家指出，“网红”目前还不能称为一种职业，作为一种新兴现象，它没有相关的学科内涵，还不能够成为一个学院或专业的基础。他还提醒学生，应对“网红学院”保持基本的价值判断能力，不能陷入“工作是一件简单的事情”的误区。
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