无人机改变未来战争 中国大力投入研发

外媒称，自杀无人机正在改变中国、美国和其他大国的军事技术和战略。中国大力投入无人机技术，力图在未来战争武器开发方面取得领先。
据英国广播公司网站9月19日报道，有分析说，中国在无人机领域后来居上。目前美国，以色列，土耳其，伊朗等国都在不同地区的战场成功地使用无人机作战。
报道称，今年8月在北京军博展上出现了无人机武器。这种正式名称是CH-901的无人机能以时速144公里巡航、搜索目标。在发现目标后，也可直接当导弹进行攻击。最重要的是，他们能够携带侦查相机，以及撞击目标时能够爆炸的弹头。这种无人机能够用作侦查，但他们的重要用途是攻击。
解放军在新展览中展示了能够作为发射自杀无人机群的移动装甲车。这种成群的单个自杀无人机每个重9公斤。
报道称，中国电子科技集团正在研发的机群技术可以把119个无人机组成机群。无人机彼此联系协调，寻找，确认，对目标展开攻击。他们依靠数量可以淹没敌人的防御系统。
《金融时报》报道引用美国智库兰德公司的高级工程师兰德尔·斯蒂博的话说，由中国制造的大量廉价小型无人机组成及机群的战法可以上溯到古代匈奴的阿提拉，他们可以来无影，去无踪，“轻装快捷的攻击能够击败更强大，技术更先进的敌人”。
报道称，从理论上讲，这种造价低廉的小型无人机组成庞大机群能够对航母和舰载机发动淹没式攻击。而目前对这种攻击并无有效的防御办法。
美军还担心美国军舰在驶近南海有争议海域的时候会遇到大群无人驾驶船只骚扰。这种被称作“灰色威胁”的情况对于美军防御来说是个不好处理的难题。
报道称，中国声称在无人机领域已经取得突破，可同美国并驾齐驱。在莫斯科的经济学高等学校的瓦西里·卡申说，无人机机群是世界国防技术发展中最有前途的一个领域，中国对此十分重视。
美国特战司令部采购执行官詹姆士·戈厄茨5月在一个国防安全活动中说，“在高科技和高爆威力相结合的情况下，我们面对的威胁也在改变”，“如果考虑到加速度，相互叠加，不久我们就会看到成群的自主控制的无人机，它们能够在战场上做脸部识别然后发动攻击。”
报道认为，虽然对中国无人机技术是否优于美国的说法很难评估，但是中国造的无人机已经在世界许多地方的冲突战场上出现。伊拉克和沙特的进口商都进口过中国无人机，不过那些无人机还不能做到智能自主的程度，需要至少3人地面操作。
在过去20多年里，中国大力投入进行军事现代化。解放军在减少数量的同时，研发出了自己的隐形战斗机，导弹驱逐舰和被称为“航母杀手”的弹道导弹。无人机群和人工智能结合的武器系统显示了成为未来新型武器的潜力，同时也可能是中国针对更强大的军事对手实行“超限战”的突破口。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost