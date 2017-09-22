中俄军演官兵登舰互访

俄媒称，中俄海军20日在“海上联合-2017”联合演习框架内进行了登舰互访。
据俄罗斯红星电视台网站9月20日报道，中国海军官兵参观了太平洋舰队“特里布茨海军上将”号反潜驱逐舰，俄方参观了中国海军的导弹护卫舰大庆舰。
报道称，在参观期间，双方了解了彼此的舰载武器、工作环境和日常生活。
中国海军舰艇编队9月18日抵达符拉迪沃斯托克参加“海上联合-2017”第二阶段演习。
报道称，两国联合演习期间，俄罗斯海军官兵登上中国长岛船参观，中国军人则拜访了“伊戈尔·别洛乌索夫”号救生船。
两国船员参观了技术装备，讨论了救援战术。
另据俄罗斯卫星通讯社9月20日报道，俄太平洋舰队发言人弗拉基米尔·马特维耶夫称，中国海军陆战队在“海上联合-2017”军演第二阶段框架内，在俄太平洋舰队靶场举行反恐训练。
马特维耶夫说：“一组10人的反恐小队携带制式武装，攀登两米高的围墙，攀爬砖墙、建筑物的外墙和由铁丝网构成的障碍物。”
报道称，海军陆战队员沿着地下隧道爬行，通过泥泞地区和灌水的沟壕。线路长度为1200米，计有19处障碍。随后中国军人用轻武器和掷弹筒进行打靶测试射击。
此外据俄新社9月20日报道，“海上联合-2017”演习的有趣之处在于，中俄舰艇将首次演练反潜课目。
报道称，外国分析家认为，这次演习的主要目的是向西方展示中俄靠近，美国及其盟友在亚太地区已经不再有霸权。
报道还指出，对中国来说，这次演习不单是政治姿态，也是发展本国舰队的重要一步。近年来，中国海军正在积极学习如何在陌生水域作战，因此他们非常需要俄罗斯的宝贵经验，俄方也愿意分享。
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