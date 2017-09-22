特朗普联大首秀凸显美领导力下降

美国《国家利益》双月刊网站9月20日刊发美国进步研究中心高级研究员哈丁·兰、该中心高级研究员迈克尔·富克斯的文章《美国在联合国形单影只》称，特朗普首次亮相联合国的主要表现就是美国领导的显著缺失。
文章称，19日上午，“美国优先”成为联合国的关注点。特朗普一直对多边主义不屑一顾，为了维护国家安全不惜让最长久的盟友和朋友烦恼。他的政府大刀阔斧地削弱国务院，又把联合国当成攻击目标。他给国际社会的信息非常明确：只有采取特朗普方式，别无他法。本周，他亲自把这个信息传递给参加联合国大会的世界领导人。
文章称，特朗普总统阐述了他的民族主义对全球社会而言意味着什么。美国仍将在海外保护国家安全，寻求经济繁荣。然而，它再也不会试图在国境之外推行美国价值观或民主政府体制。通过分割美国利益与美国价值观，特朗普卸下了全球道德领导者的责任。他向全球各国的民主和人权斗士传达的信息很明确：你们只能靠自己了。
特朗普大部分讲话都是在讨论核不扩散面临的威胁，他再次威胁美国要退出与伊朗的核协议，尽管核查人员坚称伊朗遵守了协议条款，而且特朗普没有拿出任何反驳的证据。文章认为，退出伊朗核协议将使伊朗更有可能成为有核国家。
文章称，特朗普谴责了朝鲜的挑衅，呼吁所有国家合作孤立朝鲜政权。不过，特朗普似乎没有意识到，如果他积极破坏正在发挥作用的伊朗协议，那没有人会相信美国真的要寻求通过外交手段解决朝鲜问题。特朗普如果破坏了伊朗协议，就会破坏任何关于核不扩散的认真努力。他的行为必将疏远盟友和合作者，让上述两个地区加速走向战争。美国将走上敌对之路，“美国优先”变为美国孤单。
另外，文章表示，特朗普提到了全球难民和流离失所者面临的人道主义危机，不过他发出的信息是冷漠，而不是温暖的拥抱。在美国国内，特朗普坚守竞选承诺，削减进入美国的难民数量，推行有争议的旅行禁令。他继续向世界难民关闭美国大门，削减对流离失所者的援助，这是鼓励世界其他国家也这样做。这种做法必将加剧而非解决问题。由于特朗普再次避免承担领导职责，6500万流离失所者的未来将更加悲惨。
文章称，特朗普在讲话中没有提到的问题也值得注意。
比如，文章说，气候变化完全没有被提及，这或许是美国和世界面临的唯一事关生死存亡的威胁。本周，世界各国再次承诺要实现巴黎气候协定的目标。不过美国拒绝承认对全球未来最重要的协议。更糟糕的是，联合国秘书长警告称，特朗普创造了全球政治权力真空，会有其他国家试图填补。
文章称，特朗普本周以及就任总统以来的一言一行都明确告诉世界：这是一个残酷竞争的世界，美国只能自保。这一信息也反映在特朗普对待联合国的态度上。特朗普表示要让联合国更加高效，不过他明确表示美国不愿为此担任领导，而联合国要想帮助解决世界上最大的挑战，美国的领导是必须的。特朗普首次亮相联合国的主要表现就是美国领导的显著缺失。
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