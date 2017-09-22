美国怂恿日欧打击中国知识产权 却遭日欧一口回绝

外媒称，特朗普政府正寻求说服欧盟和日本，与美国联手打击中国的知识产权制度。然而，欧洲和日本官员有所顾忌，他们认为与一位好战且多变的美国总统合作是危险的，特朗普发誓将推行“美国优先”的外交和贸易政策。
据英国《金融时报》网站9月21日报道，今年夏季，美国政府针对中国侵犯知识产权以及强迫技术转让的行为启动调查，一些人担心，调查可能会导致美国征收关税，同时全球最大的两个经济体将爆发贸易战。这还标志着美国政府与传统贸易盟友合作对抗中国的首次重大努力。
然而，欧洲和日本官员有所顾忌，他们认为与一位好战且多变的美国总统合作是危险的，特朗普发誓将推行“美国优先”的外交和贸易政策。
报道称，此前，美国政府采取的现已停滞的对钢铁和铝进口征收关税的举措引发争议，此举将严重损害德国、日本和韩国等盟友。这还突显出，特朗普担任总统改写了美国与盟友的关系，这加大了美国政府召集外交联盟的难度，美国总统一直利用这种外交联盟解决经济互利的问题。
据了解相关会谈的高级官员称，美国从今年夏季开始接触欧盟委员会官员和欧盟成员国以及日本官员。首批接触就在特朗普签署行政备忘录命令美国贸易代表罗伯特·莱特希泽针对中国知识产权惯例展开调查之前。
外媒称，这次“301条款”调查备受争议，因为这将让特朗普有权征收单边关税并针对中国采取其他措施，这将引发贸易战。预计调查将耗时一年，不过美国政府一些官员正推动其在今年年底之前完成。
据获得此次会谈简要介绍的一位人士称，美国贸易官员曾在上月出访日本时建议，日本可以采取自己的单边措施。然而，日本官员指出，日本没有这种法规。
欧洲和日本官员告诉美国官员，他们不会加入任何将导致美国无视世界贸易组织（WTO）规定的行动，而这种无视是美国政府内部一些民粹主义官员希望看到的。一位欧洲高官表示：“我认为，如果在调查结束时，他们决定采取单边行动的话，那么我们还没有准备好支持美国。”
莱特希泽通过一位发言人拒绝证实美国与欧盟和日本的接触。
此外，本周在华盛顿罕见公开露面时，长期对中国持强硬态度的莱特希泽在美国政府是否愿意把战斗打到WTO发出了混杂的信号。他表示，美国不希望“预先判断”知识产权调查的结果或者可能采取什么措施。“如果我们发现违反WTO规定的行为，我们将上诉至WTO，”他表示，“无论如何，我们不排除这么做。”但莱特希泽另外辩称，WTO不具备对付中国的能力。
针对莱特希泽的言论，中国外交部发言人陆慷在9月19日的外交部例行记者会上做出回应称，中国和美国都是世界贸易组织成员。中美这两个世界最大经济体的政策是不是合适，世贸组织有着客观的研判体系。
至于中美经贸关系，陆慷说，其本质上是互利共赢的。大量事实已经证明，维护中美经贸关系健康稳定发展符合两国和两国人民根本利益。同为世贸组织成员，中美双方都应维护世贸组织规则的权威性，共同完善以世贸组织为核心、以规则为基础、公平开放的多边贸易体制。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost