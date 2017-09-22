想见的都见到了！新加坡总理中国行令新媒意外又惊喜

▲9月20日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。





这次中国行，李显龙“一口气见了4位政治局常委”





用新加坡媒体人的话说，这一次访华，李显龙“一口气见了4位政治局常委”，“想见的都见到了”。





今天（21日）上午，李显龙在他的脸书账号上发布了昨天他与中国领导人会晤的照片。





此前19日晚，他还在脸书上发布了与国务院总理李克强会面的照片，并称“会晤成果丰硕”。