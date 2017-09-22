想见的都见到了！新加坡总理中国行令新媒意外又惊喜

如果用一个词来形容新加坡总理李显龙对中国的这次访问，或许就是：“不虚此行”。
这不光是来自新加坡媒体的直观感受，更体现在为期三天访问安排的“高规格”上。
有细心的媒体注意到，昨晚（9月20日晚）的新闻联播中，三条都和新加坡总理有关，前后时长共计7分钟。在来访的外国领导人中，这样的“待遇”显然不多见。
20日，国家主席习近平、全国人大常委会委员长张德江、中央纪委书记王岐山都分别会见了李显龙。
在和中国领导人的会面中，李显龙承诺，新方坚持一个中国政策，反对台湾“独立”，希望看到中国稳定、繁荣，在国际事务中发挥更大作用。新方支持共建“一带一路”和成立亚洲基础设施投资银行，助力本地区和世界共同发展。
▲9月20日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见来华进行正式访问的新加坡总理李显龙。
这次中国行，李显龙“一口气见了4位政治局常委”
用新加坡媒体人的话说，这一次访华，李显龙“一口气见了4位政治局常委”，“想见的都见到了”。
今天（21日）上午，李显龙在他的脸书账号上发布了昨天他与中国领导人会晤的照片。
此前19日晚，他还在脸书上发布了与国务院总理李克强会面的照片，并称“会晤成果丰硕”。
▲李显龙的脸书页面截图
习近平主席20日在人民大会堂会见李显龙时指出，双方要坚持相互理解和尊重，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。“相信总理先生此次访问将深化中新传统友谊，推动两国各领域合作得到更大发展。”
李显龙则表示，“我完全同意习近平主席对新中关系的评价”，新加坡希望更加密切地同中国在基础设施、互联互通、人力资源等各领域合作，加强发展战略对接，以造福两国人民。
新加坡媒体还特别注意到李显龙和王岐山的会面。
《联合早报》引用新加坡总理公署文告称，“李总理感激王岐山这些年来在不同岗位上对新中关系做出的贡献，双方也就新中反腐经验和相互学习彼此优良作风进行交流。”
▲9月20日，中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山在北京会见新加坡总理李显龙。
据新加坡《海峡时报》透露，与王岐山的会面是新加坡总理要求的。王岐山告诉李显龙，他对这一要求感到意外而高兴。
新加坡总理率“超高规格”代表团来华“学习”
在密切关注李显龙此行的新加坡媒体看来，李显龙此行不只是“会老友”，还有更多要“学习”的地方。
今天（21日）上午，《联合早报》的微博账号发布了一张李显龙在京参观科技公司的照片。
在北京中关村一家人脸识别科技公司，他了解刷脸科技如何改变中国的安保、金融服务、智慧商业等领域。
观看演示时，这位新加坡总理表现出浓厚的兴趣，满面笑容。
不仅总理心情好，随同李显龙访华的部长们心情也不错。
随同出访的总理公署部长陈振声发到网上的一张照片显示：在李显龙出席欢迎仪式时，随行部长们和各部官员在人民大会堂东门外都面带笑容地、愉快地合影留念。
▲9月19日，随同李显龙访华的新加坡部长们和各部官员在人民大会堂东门外合影留念。
也正是这张照片，“曝光”了新加坡派出代表团的高规格。
新媒称，由于这次访问安排“仓促”，有关方面没有事先公布陪同访华人员的名单。随行人员名单直到代表团抵达北京后才被揭晓。其阵容堪称“超豪华”，包括总理夫人何晶、国防部长黄永宏医生、外交部长维文医生、财政部长王瑞杰、总理公署部长陈振声、内政部兼卫生部政务次长安宁·阿敏，以及总理公署、外交部、国防部、贸工部及新加坡金融管理局的官员。
专家：“在李显龙访美之前安排这次访华，有着长远的战略眼光”
“昨晚（20日晚），我已抵达厦门。”最新的一条脸书消息中，李显龙还透露了这样一个细节：
“曾在厦门任职的习主席给了我一些小建议，告诉我在厦门有哪些地方值得一去。我上一次去厦门还是26年前，所以我很期待看到这座城市的巨大变化。”
▲李显龙的脸书页面截图
过去三天来，李显龙在中国的访问动态，受到大批新加坡网友高度关注，他们纷纷发表留言对中新关系寄予期待。
“对中国来说，能在李显龙访美之前安排这次访华，不得不说有着长远的战略眼光。”中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平告诉锐参考。
他认为，“此次访华比较突然，但接待规模之高出乎意料。这说明中新之间关系的特殊性。也说明两国高层的沟通非常常态，以及两国间与时俱进的全方位合作伙伴关系发展有着充足的红利。”
在许利平看来，李显龙此次访华成果的核心就是增进了中新双方的政治互信，特别是在弥补了此前南海问题对双方关系造成的冲击和影响，修复了双方政治信任的基础。
值得一提的还有李显龙的厦门之行，许利平称，厦门和新加坡有很深的历史渊源，新加坡华人中，50%以上祖籍为福建，通过对厦门的寻访，能够更好地延续传统，夯实两国政治互信的基础。
▲新加坡《海峡时报》21日报道称，李显龙一行当天前往厦门一所中新共建的医院访问。
“当两国领导人强调友好传统的同时，中国和新加坡还在新的领域寻求合作。”《海峡时报》评价说，在金融、防务和法律事务上，两国都在拓展新的合作方向。
对此，许利平也认为，李显龙三天的中国之行将在多个领域深化中新合作。
“如加强经贸合作，尤其是‘一带一路’倡议下的合作。”他说，同时新加坡总理最新的访问还将推动中国和东盟的合作。“由于新加坡明年将接任东盟轮值主席国，这对于中国未来进一步加强和东盟的交流合作也有着积极意义。”（参考消息）
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