新加坡总理李显龙时隔26年再访厦门

时隔26年再度访问厦门，新加坡总理李显龙的行程安排得满满当当的：21日，参加华侨银行大楼揭牌仪式，参观厦门中山路步行街、福建(厦门)—新加坡友好医疗服务中心，考察新加坡和厦门合资建立的厦门新科宇航科技有限公司。
李显龙一行是20日晚离开北京抵达厦门访问的，这也是他在1991年后再度访问厦门。
当天，在上述行程外，福建省委书记尤权在厦门会见了来访的李显龙一行。双方表示，在“一带一路”倡议下，福建和新加坡可进一步加强交流合作。
尤权指出，改革开放以来，福建和新加坡在各方面往来密切，去年福建和新加坡贸易额接近150亿元人民币，新加坡也是福建外资来源主要国家之一。
尤权表示，福建历史上就是“海上丝绸之路”的起点，祖籍来自福建的华侨华人在新加坡有160多万人，未来随着“一带一路”倡议的推进，双方可进一步加强交流合作。
尤权称，李显龙此次访闽，将给双方带来更多合作机会。
李显龙表示，“一带一路”倡议能使新加坡和福建更好地加深合作。他说，福建以前是“海上丝绸之路”起点，厦门和福建当前还在不断进行改革开放，双方具备合作的基础。
他希望新加坡与中国互相学习对方经验成就，在未来加强双边合作。
李显龙一行将于当晚结束对厦门访问，离开厦门返回新加坡。（中新网）
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