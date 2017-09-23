新加坡总理李显龙现身厦门中山路 不时拿手机拍照

9月21日上午，坐落于中山路2号、具有70年历史的华侨银行大楼在修葺一新后正式揭牌，以崭新面貌亮相厦门。
华侨银行是新加坡成立最早的本土银行。1925年，厦门成为华侨银行在中国设立第一家分行的城市。今年正值中国和新加坡两国正式建交27周年，新加坡总理李显龙到访厦门之际受邀参加此次活动，并与福建省人民政府副省长李德金、华侨银行首席执行官兼华侨永亨银行（中国）董事长钱乃骥和华侨永亨银行（中国）执行董事兼首席执行官康慧珍共同为修葺后的华侨银行大楼揭幕。
活动现场，新加坡财政部长王瑞杰和厦门市人民政府副市长韩景义分别代表新方和中方做了致辞。揭幕仪式后，来宾参观了华侨银行品牌文化图片展，进一步了解华侨银行的发展历程，以及新加坡和中国尤其是和厦门悠久深厚的历史渊源。
银行成联系家乡纽带
记者了解到，华侨银行由福建著名海外实业家李光前先生创立，是新加坡成立时间最早的本土银行。华侨银行曾是南洋华侨回寄钱款建设家乡的重要载体。早在1925年，华侨银行就在厦门设立了第一家分行。90多年来，华侨银行从未间断过在中国的业务和服务，一直为华侨提供通商融资，并于1947年搬入中山路2号的华侨银行大楼办公。
70年来，华侨银行大楼历经风雨，不仅见证了海外华侨敢于突破、勇于挑战的精神以及他们心系家乡、为祖国桑梓做出的奉献，也印证出华侨银行在中国尤其是在厦门市场深耕发展的长期承诺。
钱乃骥表示：“厦门作为华侨银行进入中国的首个城市，现在已是一个高素质的创新创业之城。我们将利用华侨银行在东南亚地区的广泛服务网络优势，为企业提供全面的跨境金融服务，为加强厦门和东南亚之间的联动和互通搭建金融桥梁。”
大楼将建立侨批展厅
据悉，华侨银行大楼于2016年启动全面修缮工程，并于今年8月完成了大楼外立面工程，内部装修预计在明年4月完工。修缮后，大楼占地13000平方米，外立面景观得以全面提升，延续了南洋风情的骑楼设计，保留了独具闽南传统特色的绿琉璃门楼屋顶，骑楼门柱上富有中国特色的廻云纹装饰，使这幢大楼在传承中国韵味和闽南色彩的同时，展现出全新的华彩，继续印证厦门与南洋之间特别的历史渊源。
目前，大楼前鹭江道一侧的空地已建设为“侨批文化广场”。未来，新大楼的一层将建立展示侨批及相关实物的展厅，以增进公众对侨批文化的了解。大楼的二层和三层将作为华侨永亨银行（中国）厦门分行自有办公场所。
特写：参观中山路不忘拿手机拍照
昨日的揭牌活动结束后，新加坡总理李显龙一行还前往中山路参观。姜母鸭、花生汤、鼓浪屿馅饼……一道道富有闽南特色的小吃美食，不仅吸引了宾客们的眼球，还获得了大家热捧和点赞。
在厦门老字号黄则和花生汤店门口，老板黄荣华热情地欢迎李显龙的到来。听了黄荣华的介绍和邀请，李显龙走进店内，品尝了中华名小吃花生汤。
走在富有历史韵味的中山路，看着具有闽南特色的骑楼建筑，李显龙不停发问，“二楼以上是不是住人？”“中山路建筑是不是都受到保护？”在一旁陪同的人员立即回答，并向李显龙介绍了中山路骑楼建筑的保护措施。
当经过捏面人铜像时，李显龙停下脚步、俯下身，对眼前的铜像细细地打量着，还掏出了口袋中的手机，拍下了捏面人铜像作为纪念。（海西晨报）
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