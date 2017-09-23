中国银行借金融科技在马来西亚推进零售银行业务

马来西亚中国银行21日在槟城正式启动其在马来西亚最先进的智能银行网点并发布手机银行服务，标志着该行在深耕马来西亚企业客户多年后开始发力拓展零售银行业务。
在开业仪式上，马来西亚中国银行执行总裁王宏伟表示，作为中银集团在海外的第一家智能网点试点，中国银行致力于将槟城分行建设成为东南亚区域的示范榜样，后续还将陆续推出移动支付、微信银行、智能柜台等全新服务。
王宏伟还透露，中行已经获批在马来西亚历史名城马六甲开设一家新的分行，该服务网点将力争实现年内开业。
另据马来西亚中行信息科技和渠道管理部总经理王沁介绍，目前公司的两大主要客户人群中，到中国去的马来西亚客户长期习惯使用支票，还不适应中国正在快速推进的无现金支付，而到马来西亚来的中国客户办当地账户不方便。针对不同需要，王沁说公司正在分别尝试推进与支付宝和微信支付的合作以及努力通过后台连通解决问题。
据了解，新启用的智能网点已实现从叫号到业务办理的无纸化流程操作，大大缩短了服务时间，而手机银行服务则基本涵盖了80%以上的柜台业务，在方便日常操作的同时，免去客户往返网点的困扰。
马来西亚槟城州首席部长林冠英也出席了当天的仪式，他表示，中国的金融科技在世界范围内都处在领先地位，中国银行将最新的智能银行技术引入槟城，不仅会给中国银行的顾客带来更多便利，对本地银行也是一种促进和提升。（新华网）
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