港媒：中国和新加坡从五大领域加强经济联系

中国提出了“一带一路”倡议，旨在促进亚洲、非洲和欧洲加强贸易联系和推进基础设施建设。在此背景下，中国和新加坡被期待加强合作。
据《工业周刊》报道，中新两国去年双向贸易额达660亿美元，占新加坡全球贸易总额的13%。
新加坡也是中国第二大投资国，据中国官方数据，投资额达61.8亿美元。 周二起，新加坡总理李显龙开启了为期三天的访华行程，两国签署了在“一带一路”下合作解决可能出现的争端的谅解备忘录。
以下是双方经贸合作正在发展的五大关键领域：
一、双坡高铁 这条350公里的项目，预计将耗资140亿美元，在2026年底开通。这将是亚洲首条跨国高铁。到时从新加坡至吉隆坡的行程，只耗时90分钟。 《日本经济新闻》称，新加坡和马来西亚计划明年12月完成招标，目前已吸引来自日本、中国、韩国和欧洲的公司投标。 竞标企业包括全球最大铁路交通控制系统生产商、在香港上市的中国铁路通信信号集团公司，日本的东日本旅客铁路公司和德国西门子公司。
二、政府间合作项目 自上世纪90年代起，中国和新加坡就已经在中国投资过三个政府间合作项目：靠近上海的苏州工业园区、位于中国东北部的天津生态城、位于中国西南部的重庆互联互通示范项目。
三、中国在新加坡的投资 据新华社报道，2016年中国在新加坡非金融领域投资共计42亿美元，占中国在东盟非金融领域投资总额的45.2%。 中国已在新加坡投资房地产、基础设施建设和服务业等领域，其中包括共享单车app。 新华社称，新加坡已经成为中国房地产开发商最青睐的目的地，去年他们在新家坡投资超过25亿美元，这占他们所有对外投资总额的15.4%。
四、海洋贸易 马六甲海峡是印度洋和太平洋连接亚洲主要经济体的海上交通要道，这使新加坡成为本地区最大的原油运输枢纽，尤其是对中国来说。 约82%的中国石油进口都要穿过马六甲海峡后通过南海，同时南海每年贸易交通额达5万亿美元。 约6000亿美元的大宗商品运输每年也要途径新加坡，该国拥有东南亚最大也是最为重要的物流中转中心。
五、升级自贸协定 近来，中国新加坡同意开始升级自贸协定的谈判。周二中方呼吁双方推进谈判。双方现行自贸协定生效于2009年。到去年双方贸易额已增长850亿美元，比2009年增长60%。中国自2013年起，就一直是新加坡最大的贸易伙伴。
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