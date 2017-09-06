美军不顾日方反对在冲绳搞空降训练 此前曾压死当地小学生

日媒称，美军21日不顾日本政府和冲绳县等的叫停要求，在冲绳县美军嘉手纳基地实施了空降训练。这是继4月和5月后的今年第3次。防卫相小野寺五典在防卫省对媒体表示：“很遗憾。将要求美军（根据日美协议）在伊江岛辅助机场开展训练。”
据日本共同社9月21日报道，当日上午7点半左右起，嘉手纳基地上空共有16名美军士兵从MC-130特种作战飞机上分两批跳下。全体人员使用降落伞在基地内着陆。
冲绳县知事翁长雄志对媒体强调，美军屡次在嘉手纳基地实施空降训练，这样的态度令人“无比愤慨”。嘉手纳町町长当山宏在町政府大楼屋顶确认了空降训练后批评说：“这是无视周边居民呼声的行为。决不能容许。”
报道称，日美两国政府1996年已就在伊江村的美军伊江岛辅助机场实施空降训练达成协议。虽然日本政府认为在嘉手纳基地的空降训练仅限例外情况，但据悉此次并未从美方获得使用嘉手纳基地的充分说明。在冲绳处于美国施政权下的1965年，读谷村发生过用降落伞投下的拖车落在民居院子前压死了小学女生的事故，居民对空降训练的恐惧感较强。
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