新加坡机场搬运工偷换行李标签 涉嫌百余起案件

据BBC9月20日报道，新加坡樟宜国际机场一名63岁的行李搬运工郑文葛（音译），连续3个月故意更换数百个行李标签，导致行李被送往错误的目的地。
根据调查，去年11月8日开始，郑文葛将运往马来西亚槟城的行李标签与另一个互换，一直到今年2月 ，他几乎每天都会故意交换行李标签。这其中涉及本应送往中国香港、菲律宾马尼拉、英国伦敦及澳大利亚珀斯等地的数百件行李，包括新加坡航空、新加坡胜安航空和德国汉莎航空等多加航空公司。
据新加坡《海峡时报》报道，在9月19日举行的听证会上，63岁的行李搬运工郑文葛被指控涉嫌286起类似案件，但此次听证会中并未提及他的犯罪动机。10月17日法院将对本案进行正式审理，一旦罪行成立，他将面临1年监禁以及针对286起案件的相应罚款。
对此，新加坡樟宜国际机场方面对《海峡时报》回应称，郑文葛的行为只是个别案例，樟宜机场并不存在违反航空安全规定的问题。机场发言人还补充表示，机场方面就此事也采取了相关措施，加强了对行李区域访问权限的控制管理及闭路监控，并增加了巡逻力度。
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