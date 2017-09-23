新加坡军队不去台湾训练？民进党立委：去澳洲

新加坡总理李显龙日前访问中国并与中国国家主席习近平见面后，传出新加坡星光部队将中止来台。 绿委蔡适应今天说，新加坡土地狭小，部队长期都在海外训练，训练地除了台湾还有澳洲。 据了解，新加坡与澳洲2015年签署新的战略伙伴协定，其中包括军事防卫的部分，有提到要拉长训练时间，并签署了一个25年的合约，训练人数将从6000人加到1万多人，几乎成为新加坡最大的海外训练中心。
蔡适应说，为了加强训练，新加坡也花了澳币20几亿元扩建在澳洲的训练中心；澳洲跟新加坡过去同属英国殖民地，同属大英国协，未来加强在澳洲加强训练能量，也是可以理解的事情。
他说，新加坡政府也是了解中国对星光部队在台演训有不同意见，且星光部队在台受训过程中，也曾遭遇民众陈抗，因此据他了解，新加坡也有思考要逐步减少星光部队在台演训。 如今随着新加坡在澳洲演训基地进一步完备，虽不敢说星光部队会马上中止到台湾训练，但持续减低、降低来台的人数，似乎是可以预期的。
国防部则表示，媒体报导均属臆测，国防部循例不予评论。 （苹果日报）
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