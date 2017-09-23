俄媒关注李显龙中国行：来得晚了要吃大亏

俄媒称李显龙此次及时访华是明智之举。文章称，因为新加坡此前一直追随美国吃了大亏，李显龙这次用访华来弥补过失。
综合媒体9月22日报道，9月21日，新加坡总理李显龙结束了自己为期三天的访华之旅，启程返回新加坡。
俄罗斯卫星网刊文称，对中国来说，重要的是李显龙在十九大前夕访华，这也向新加坡释放信号，表明新加坡在中国外交中的优先性。
对中国来说，还很重要的是李显示龙在10月底至11月初的东盟峰会和东盟国家及盟国领导人马尼拉会谈之前访华。届时，新加坡将取代菲律宾成为东盟轮值主席国。同时，鉴于美国总统也将访问马尼拉，观察家预计将出现中美立场的激烈碰撞。所以，中国已经巧妙地利用北京平台发起先发制人打击。
中国国际问题研究所南太平洋研究中心主任沈世顺认为，新加坡此前一直跟着美国跑。现在美国退出了TPP，而中国主导的“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）却进行得卓有成效。此外，新加坡过去在“一带一路”倡议上也不是很积极，如今看到“一带一路”建设开展得如火如荼后，逐渐认识到在经济领域，中国经济带动世界经济的发展是一个大趋势。新加坡此前正式因为没有顺应这一潮流而吃亏。
他还表示，在这样的大形势下，李显龙积极寻求与中国的合作机会，如果他再晚来，吃的亏就更大了，李显龙的此次来访是明智之举。同时，他的此次访华也向其他亚洲国家释放了这样的信号——和中国加强合作符合新加坡的利益，还是应顺应地区发展潮流，积极和中国合作，而不是一味玩弄“平衡术”。
文章还称，中新谈判备受瞩目，是因为李显龙未出席北京五月举行的丝绸之路国际合作论坛。一名匿名接受卫星通讯社采访的专家指出，李显龙当时未被邀请前来北京，是因为他在南海问题上持反华立场。与此同时，中国并不想看见新加坡退出丝绸之路伙伴国之列。所以，此次新加坡总理用亲访弥补了自身的错误。（多维新闻网）
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