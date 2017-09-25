上海已成世界初创企业天堂

港媒称，初创企业社区“创业磨坊”上海站的负责人埃里克·沃伦扎-斯莱伯说，上海初创企业近年来的发展速度令人震惊。
据香港《南华早报》网站9月20日报道，埃里克说：“当市场力量和政府联合起来以后，中国迅速发展的能力与包括美国在内的其他任何国家都有所不同。”
报道称，当“创业磨坊”上海站项目于4年前启动时，这座城市的创业规模依然不大。沃伦扎-斯莱伯说，上海今天已成为“世界上创业活动规模最大、最活跃的地区之一”。
上海市副市长周波说，仅去年前五个月就有超过7万家新公司在上海成立。
报道称，在世界性大都市上海，正是初创企业将技术、电子商务和生活方式巧妙结合起来，开拓出新的市场。许多人只在网上销售产品，他们很好地利用了全球电子商务的扩张和中国移动数字技术的爆炸式发展。《南华早报》罗列了这股热潮中的三家初创企业——
◆电子商务和社交媒体时尚应用程序Me我喜欢
Me我喜欢是一款关于时尚的电子商务应用程序，它通过类似社交媒体的P2P移动平台销售时髦的品牌商品。
独立买手在平台上发布帖子推送各个品牌的产品，用户浏览帖子并购买商品，这些产品直接由品牌交付，买手不用囤货，这就使他们可以更加灵活地决定究竟要花多少时间来进行推销。
来自香港的首席执行官艾伦·方（音）说，上海既是中国的时尚之都，又是新兴的科技中心，选择在上海经营Me我喜欢是自然而然的事情。
Me我喜欢已经成立一年多了，企业的发展十分迅速。今年8月，公司通过该应用创收4000万元，与2016年8月的10万元收入相比出现了惊人的增长。方先生说：“到今年年底，我们将实现每个月1亿元的销售目标。”
他说：“上海对我们来说是一个完美的选择。”
◆高端电动自行车FLX自行车
这家电动自行车公司已经成立了两年多，总部位于上海，只在网上进行销售，主要面向美国市场。其创始人之一英国人皮特·利维斯说：“我们希望在创新方面成为电动自行车界的特斯拉……我们正在提高电动自行车的魅力值。这个行业缺乏活力。我们的目标是改变现状，骑电动自行车可以给人带来难以置信的乐趣。”
这些自行车的售价从1799美元（1美元约合人民币6.6元——本网注）到3499美元不等。最新产品“Blade”的速度几乎达到了每小时65公里。
利维斯说，上海较为宽松的环境和“西化”的态度有助于公司吸引更年轻、时尚的人加入。
他说：“在这里，似乎每个人都有一个想法，要为这个世界创造出革命性的产品或服务。这很刺激。”
◆葡萄酒和啤酒配送服务手机应用程序BottlesXO
德国企业家蒂洛·富克斯2015年在上海与米沙·舒尔策和当地合伙人邹政方一起开始经营BottlesXO，他说，中国人尤其乐于接受“新的生活方式和移动、数字化发展”——这是他创业成功的原因之一。
BottlesXO起源于一个“痛点”：两个欧洲人工作到很晚，希望在一天结束时享用一瓶好酒，但却发现当地商店销售的葡萄酒性价比极低。这使他们萌生了通过手机应用程序来配送精品葡萄酒的想法。富克斯说，从本质上来看，“这是葡萄酒领域的科技初创企业”。他还说，订单的平均配送时间是27分钟。
富克斯说：“对于我们这种公司来说，要想进入中国这样庞大而复杂的市场，上海无疑是最佳切入点。这里的人们完全愿意尝试新事物，他们希望体验下一个数字化发展成果。”
报道称，上海创业中心的地位得益于投资者与政府支持的结合、其对外友好的文化以及重要的自由贸易区。
此外，“生活质量和国际化”意味着许多外国创始人更喜欢在上海而不是中国其他城市进行创业。沃伦扎-斯莱伯说：“上海在合作伙伴和客户发展规模方面无与伦比。”
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