新加坡唐人街千盏复古彩灯迎中秋

新加坡唐人街牛车水23日晚举行中秋花灯亮灯仪式，上千盏带有浓浓复古风的手工花灯争奇斗艳，新加坡总统哈莉玛与数千名观众一道观赏。
今年迈入第16个年头的牛车水庆中秋活动，以“传统新意庆中秋，同心共乐贺团圆”为主题。鲤鱼、喜鹊、蝴蝶、兔子和公鸡等各式动物造型的灯笼活泼可爱，设计灵感来自20世纪60年代至80年代新加坡流行的玻璃纸灯笼，但制作者为了让灯笼能经受户外风吹雨淋改用丝绸为制作材料，并且为其装上LED灯泡。
最受瞩目的是12米高的由各式灯笼点缀的大树造型灯饰，设计灵感来自早年间人们庆中秋时在树上挂灯笼的传统。
活动主办方牛车水—金声区公民咨询委员会邀请新加坡南洋艺术学院的学生参与设计构思，所有花灯由38名来自中国的灯笼工匠手工打造，耗时5个月。
牛车水—金声区基层顾问梁莉莉介绍说，选择复古花灯作为设计主题，是希望民众重温早年中秋节的氛围，鼓励年长者与年轻人分享他们的中秋回忆，增强家庭凝聚力。
牛车水庆中秋系列活动将持续至10月19日，其中首次举办的“中秋‘家’节＠牛车水”活动将于9月24日举行，民众可携带家人一起前往牛车水—金声民众俱乐部，参与月饼制作、品茶和书法挥毫活动。10月1日还将举行大型游灯会以及中秋街头市集、中秋综艺晚会和儿童灯笼彩绘比赛。
此外，新加坡滨海花园庆中秋活动于9月22日晚拉开帷幕。活动内容包括灯展、传统文化表演等，公众可逛中秋市集和小吃街，也可参与画灯笼、做中国结、猜灯谜等活动。（新华社）
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