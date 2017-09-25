华尔街青睐中国电商折射跨境电商市场潜力

一度较为沉寂的中企赴美融资，近日连续迎来两家具有跨境电商概念中企的IPO首秀。美国资本市场对中国电商的热捧，折射出投资者普遍看好跨境电商市场潜力与前景。
22日刚刚登陆美国纳斯达克证券市场的电商企业寺库控股有限公司，重点瞄准高端消费品跨境交易领域，公司2017年上半年商品成交额已达19亿元人民币。
寺库创始人兼首席执行官李日学在接受记者采访时表示，寺库供应链体系80%在国外，未来公司将继续致力于依托电商平台打通国内外高端消费市场。
同样，从事跨境电商配套服务的企业也享受到市场快速增长的红利。中国百世集团20日在纽约证券交易所正式挂牌交易。百世集团首次公开募股共发行4500万份美国存托股票（ADS），总融资额4.5亿美元，是中资企业今年到目前为止在美最大规模IPO。
作为智能供应链服务供应商，百世集团的“阿里系”身份颇受关注。在股权方面，阿里巴巴是百世集团第一大股东；在业务上，百世集团是天猫国际等阿里巴巴购物平台的重要物流配送方。
百世集团董事长兼首席执行官周韶宁接受记者采访时表示，以登陆纽交所这一国际化舞台为契机，百世将更加重视企业的国际业务拓展。他说，目前百世已在美国和德国设有仓库，并通过合作伙伴覆盖澳大利亚、日本和加拿大，未来将不断提高国际业务在总营业额中的比重。
艾媒咨询近期发布的一份报告认为，今明两年中国涉及跨境购物的电商消费群体人数将分别多达5800万和7400万，而跨境电商交易总额将分别高达7.5万亿元人民币和8.8万亿元人民币。
上周，中国国务院常务会议决定将跨境电商零售进口监管过渡期政策再延长一年至2018年底，并加快完善相关制度。
分析人士指出，在市场需求扩张和政策利好的双重支持下，跨境电商已成为中国消费市场增长最快的领域之一。
除了利好相关行业企业，跨境电商对外贸发展方式转型升级的促进作用也不容忽视。
中国政府表示，以跨境电商发展为突破口，推动国际贸易自由化、便利化和业态创新，对加快转变外贸发展方式、增强综合竞争力具有重要意义。
阿里研究院和阿里跨境电商研究中心近日联合发布报告指出，跨境电商将成为国际贸易的重要组成部分，国际社会需要不断创新贸易体系、规则和标准，以适应互联网时代跨境电子商务跨越式发展的新要求。（新华社）
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