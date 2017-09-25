安倍解散众院提前大选 内阁府副大臣退党筹组新党

日媒称，安倍晋三首相将于9月25日宣布解散众议院，预计选举日程为10月10日选举公示，10月22日投票。
据日本《读卖新闻》9月24日报道，安倍首相9月23日在东京都内私邸与自民党政务调查会长岸田文雄会谈，指示岸田加快制定自民党竞选承诺的具体内容。安倍首相打算将内阁的新标志性政策“人才培育革命”作为竞选承诺的核心内容，在10月3日前走完党内竞选承诺制定程序。
报道称，自民党准备将下列五项内容作为竞选承诺的五纲领：一、推进“安倍经济学”；二、改革劳动方式；三、实施“人才培育革命”，推进幼儿教育免费等措施；四、加强对朝鲜的应对措施；五、修改宪法，将自卫队的根据规定写入宪法。
在“人才培育革命”这个承诺项目上，将主张通过幼儿教育免费等措施，实现国家政策从重视老年人社会保障制度的完善到照顾年轻人的覆盖“全世代型”的转换。作为幼儿教育免费的财政来源，将在2019年10月消费税提高至10%时，将增加税收的一部分从用于偿还国家债务转到育儿扶持政策项目上。
另据共同社9月23日报道，日本首相安倍晋三9月23日在位于东京都内的私宅与自民党政务调查会长岸田文雄会面，就众院选举的竞选承诺进行了商议。9月25日在官邸召开的记者会上，安倍将宣布会在临时国会伊始的9月28日解散众院，显示修改宪法和改变消费税财源用途的决心。
报道称，东京都知事小池百合子的亲信等已朝着以“希望之党”作为新党名称的方向展开最后协调。民进党党首前原诚司示意将摸索与包括新党在内的“非自民”势力展开选举合作。各政党都在为“10月10日发布公告、同月22日投计票”加紧准备。
又据共同社9月24日报道，三次当选的日本自民党众议员、内阁府副大臣福田峰之9月24日上午与东京都知事小池百合子的亲信、众议员若狭胜在东京一同举行记者会，宣布将退出自民党、加入若狭等人计划组建的新党。关于理由他解释称：“并无批评自民党之意。希望与若狭培养更多符合新社会期待的人才。”福田将于9月25日提交退党申请。
报道称，身为现任副大臣的执政党议员退党可能会对安倍政府造成一定的打击。
若狭一直强调，将与已退出民进党的前环境大臣细野豪志组建的新党不会成为“第二民进党”。新党创始成员拟把民进党退党人士控制在最少，若狭吸纳福田也可能意在削弱民进党色彩。
记者会上，若狭强调：“（表明加入新党意愿的）自民党现任议员福田是头一位。政策和观点一致令我深受鼓舞。”他还表示：“今后只要想法一致，也可能有自民党人士加入新党。”
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