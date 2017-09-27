两德统一27年后再现“东西分裂”

美联社德国包岑9月25日刊文称，民族主义和反移民的德国选择党在昔日共产党执政的东德各州表现抢眼，取得了得票率第三的佳绩。在这些地区，黯淡的经济前景和默克尔总理对移民敞开大门的决定引发了广泛不满。
前东德地区对默克尔失望
山城包岑位于德国与捷克和波兰边界附近的萨克森州，是这种幻灭情绪的典型代表。当地居民和寻求避难者去年爆发过街头冲突。
文章称，在24日的大选中，这个有着4万人口的城镇选民们坚决支持德国选择党，把默克尔的基督教民主联盟从占据超过25年的头号席位上赶了下来。
72岁的退休居民延斯·汉比格说：“我投票支持了基民盟40年，这是我第一次投票支持其他政党。这对我来说可不容易。”
他说，许多东德人觉得，在前东德长大的默克尔背叛了他们，没有采取更多的措施改善东部的生活条件。
汉比格说：“她对我们漠不关心。我投票支持了德国选择党。我对结果很满意。”
文章称，德国选择党在全国赢得了12.6%的选票，但在东部地区的得票率是22.5%。该党之所以获得成功，是因为在竞选期间集中批评了默克尔在过去两年里接收超过100万名寻求避难者的决定。在包岑所属的萨克森州，该党以微弱优势超过默克尔的基民盟，以27%的得票率成为了第一大党。
默克尔告诉记者，在一些经济衰败的西部地区，有着类似忧虑的选民像东部地区的选民一样支持了德国选择党。默克尔承认，她必须采取更多的措施解决他们关注的问题。她说：“这完全是害怕吃亏，担心他们要么因为全球化、要么因为与难民分享而失去现有的一切。”
各政党对移民观点不一
文章称，所有主流政党都排除了与德国选择党合作的可能性，该党的联合领导人阿莉塞·魏德尔25日在柏林告诉记者，其计划是形成“建设性的反对力量”。她说：“我们接到了选民的明确要求，现在要争分夺秒。”
文章称，另一位联合领导人亚历山大·高兰试图缓解犹太人团体因为他的党获胜而表达的恐惧情绪。但他强调，德国选择党将不会改变反移民的立场，并且说：“我们想收复我们的国家。”他说：“让100万人进入德国，德国就会失掉自己的一部分。”
为该党赢得包岑联邦议席的警察卡斯滕·希尔泽告诉本社记者，他的许多支持者曾经生活在德国西部，在返回家乡后抱怨他们遇到了太多的移民。
52岁的希尔泽说自己就是个“普普通通的街头警察”，对于自己将在德国议会拥有一个席位感到有点不知所措。他说，他打算利用自己的位置改善与俄罗斯的关系、加强边境管控、确保不能融入德国文化的移民无法进入德国。希尔泽说，他迫切希望前往柏林履行职责。
文章称，在柏林，德国选择党的领导层在选举之夜后的首次亮相因为长期以来的裂痕公开化而失色。
联合主席弗劳克·彼得里气冲冲地离开了新闻发布会现场，留下了其他3位暗笑和假笑的党内高级领导人。她最近由于呼吁她的党驱逐表达极端观点的党员而受到了排斥。
彼得里说：“一个无政府主义的政党……可以充当成功的反对派，但无法向选民提出可信的执政建议。”她还说，她不会参加德国选择党的议会党团。
大选重新“划定”东西边界
西班牙《国家报》网站9月25日刊发文章称，两德统一27年后，此次德国联邦议院选举的结果重新划定了前东德地区与前西德地区之间的“边界”。
文章称，从各政党的得票率可以看出，前民主德国地区的选民比他们的西部邻居更倾向于支持左翼党。左翼党在前东德地区的得票率为17%，而在前西德地区的得票率仅为7%。大多数政党在前西德地区的得票率均高于前东德地区。但除了德国选择党和绿党以外，其他政党在东、西两边的得票率差距都比较小。
联盟党在基督教社会联盟的传统票仓巴伐利亚州和莱茵兰-普法尔茨州取得了此次大选中的地区最好成绩：得票率达36%。在首都柏林，联盟党的成绩不佳。而左翼党的情况则正好相反，该党在柏林获得了其最高的地区得票率，而在巴伐利亚州的成绩最差。
文章称，社会民主党在下萨克森州获得了其最高的地区得票率，而在萨克森州的成绩最差。在此次大选中，萨克森州成了极右翼政党德国选择党的最大票仓，该党在当地的得票率超过25%。相比之下，德国选择党在汉堡的得票率还不到8%。
文章称，2013年大选失利未进入联邦议院的德国自由民主党，此次在北莱茵-威斯特法伦州获得了其最高的地区得票率，而在梅克伦堡-前波莫瑞州的得票率最低。
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