美国在阿富汗犯下6大错误 与塔利班单挑排首位

美国《新闻周刊》网站8月22日发表了汤姆·波特的题为《特朗普宣布增兵，以下是美国在阿富汗犯下的6个错误》的报道。
2001年美国及其北约盟友展开了入侵阿富汗的行动，旨在推翻塔利班政权、不让策划“9·11”袭击事件的好战分子将阿富汗作为避风港，同时还将在该国建立一个民主政权。
16年过后，美国对这个中亚国家的介入仍没有结束的迹象。特朗普总统迫于美国军方的压力，8月21日宣布增兵4000人。
以下是本刊对美国在过去10年中的一些错误的总结。
1、与塔利班单挑
专家称，美国从一开始就犯了一个严重错误，在入侵阿富汗后，拒绝北约盟友协助其打击塔利班。
据称，时任美国国防部长唐纳德·拉姆斯菲尔德认为最好由美军单独完成打击这个伊斯兰武装组织的任务，而不需要其他国家军队插手此事。当塔利班迅速垮台时，他似乎是正确的。
2004年为参加入侵伊拉克战争，美军开始从阿富汗部分撤军，而当时北约军队的数量却不足以阻止塔利班军队重新在阿富汗建立据点。
哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特2014年在美国《外交政策》上撰文称：“当北约介入时，一场新的阿富汗内战已在酝酿之中，建立一个稳定的阿富汗政权的最佳时机已被错过。”
2、一厢情愿的计划
美国国防部长在2010年的一份报告中，详细阐述了过去10年美军在阿富汗和伊拉克军事行动中的重大失误。
报告对美军处理重要过渡期的方式提出了最严厉的批评，比如2006年向北约移交在阿富汗的军事行动指挥权。
“该计划认为2006年后国际联合军队的主要任务”将是阿富汗重建和人道主义援助——由于塔利班发动叛乱活动，事实证明这一设想是大错特错。
报告称，失误的原因在于美军的计划是建立在“美国的设想”基础之上，而非“与东道国及使命相一致”的基础之上——换而言之，这是一厢情愿。
报告指出，“比如，对阿富汗而言，拟议之中的最终目标是建立一个强大的中央政府，但在该国的历史上从未有过这样的政府，而且这样的管理系统缺乏广泛的群众基础。”
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