调查称更多国家给美国“打差评”

近来美国在解决全球问题上扮演的角色逐渐改变。美国践踏国际法，唯有自身利益至上。这一点在其非法干预多个当代军事冲突上表现得很明显。美国这样做是为了保住全球霸主地位。
另外，新的全球政治体系纳入了若干新因素。此前被视为发展中经济体的一些国家的经济和军事地位逐渐上升。在与诸多世界政治参与者竞争时，华盛顿越来越经常犯错。其中许多错误是致命的，并在全球多地引发针对美国的不满情绪。
美国皮尤研究中心对30多个国家的民众进行的调查显示，从2014年到2017年，对美国全球地位的积极评价不断减少：2014年有64%的受访者对美国持积极态度，到2017年已降至50%。
有趣的对美国的态度在各地区有所不同。在欧盟国家中，只有10个国家有半数以上的受访者对美国持积极评价。美国在波兰(73%的人持积极评价)、匈牙利(63%)和意大利(61％)受到广泛支持。英国只有50%的民众给了美国好评。德国、西班牙和荷兰对美国持负面评价的人很多，西班牙不喜欢美国的人占比从7%增至23%。
中东和北非民众也普遍对美国持不好的看法。79%的土耳其人、82%的约旦人、64%的黎巴嫩人和61%的突尼斯人讨厌华盛顿。仅有以色列人给美国说好话，81%的民众喜欢美国。
在澳大利亚，给美国好评和差评的人各占48%。在印度，近半数民众(49%)认为美国很好，同时42%的人宁愿不表明立场。
俄罗斯人和加拿大人对美国的评价差不多，分别有41%和43%的受访者觉得美国不错，分别有52%和51%的人给美国打差评。
有意思的是，很多对美国给予积极评价的人属于右翼政治阵营。奉行左派思想的人对美国的评价明显要糟糕得多。
国际社会的差评不足针对美国民众或者美国文化，而是因为美国对别国内政各种形式的干预。在这30多个国家里， 46%的受访者不喜欢美国大力推广的民主观，54%的人对美国在其国内推行的观念不满。
具体来看，美国式民主在拉美、欧洲、北非和中东不太受支持。加拿大和俄罗斯也不喜欢美国式民主。只有亚洲（日本、韩国、菲律宾和越南等国)和非洲(尼日利亚、肯尼亚、加纳、塞内加尔和南非等国）的几个国家喜欢美国式民主。
不单单是美国作为自由和民主奠基人的影响力在下降，美国的强大如今被大众视为安全威胁。民调显示，38%的受访者将美国视为威胁，而2013年只是25%的受访者这么认为。 21国民对美国的观感变差。
在2013至2017年间，对美国的态度变化最大、越来越将其视为安全威胁的是西班牙(持该观点的受访者占比增加42个百分点）、智利(增加34个百分点）、土耳其和加纳(均增加28个百分点)。
美国的民众似乎也对美国插手全球政治进程感到厌倦。对美国国内状况的满意度处于相当低的水平。2017年6至7月，全国性民调显示，67%的美国人对国内局势不满，只有三分之一的美国公民对国内居住环境满意，信任联邦政府。
专家发现，美国民众消极看待未来。越来越多的美国民众认为，下一代人的生活会比这一代人差。2017年，48%的美国人这样认为；而2008和2009年，持这种观点的人只有34%和32%。目前28%的美国人对未来很乐观，2008和2009年该数字分別为33%和35%。总体上，近年来的民调清楚地反映出美国人和别国民众一样，对美国努力扮演“世界警察”非常厌烦。
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