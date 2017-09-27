两黑客入侵共享单车系统：从34个账户偷走两万多元

昨天下午，深圳市人民检察院对外通报，该院批捕了两名犯罪嫌疑人，他们涉嫌偷盗“共享单车”用户的资金，从34个账户里偷走两万多元人民币。
利用软件修改共享单车APP用户信息
用过共享单车的人都知道，使用共享单车都要先交押金，一般都需要绑定微信或者支付宝来支付，在每次有偿或者无偿使用共享单车后，账户会自动扣费或免扣。有的公司还会规定一些账户资金“增值”的办法，比如你可以“领养”一部分共享单车，别人在使用被“领养”的共享单车时，“领养人”还能获得收益。
一般而言，在使用共享单车中，涉及金钱的账户包括共享单车账户和支付宝账户。但是，实际上很少有人能够记得自己这两个账户的余额。不法分子正是利用人们的这种粗心大意，盯上了受害者的电子钱包。
记者从深圳检方了解到，杨某和吴某是通过网络认识的。一次偶然的机会，杨某得知可以利用软件修改某共享单车APP的用户信息，将用户共享单车账户内的余额押金退到自己掌握的微信账户上，杨某就将这一信息和操作方法告诉了吴某。吴某对电脑比较熟悉，他发现除了可以退回余额押金外，还可以将账户内的领养单车的收益退到自己掌握的账户上，于是吴某又将这一信息反馈给了杨某。
“共享信息”之下，短短的两天时间，两个人分别在不同的电脑和手机上面，对该共享单车APP的账户进行非法登录，先后盗取了34个用户账户的资金共计两万余元人民币。终于，有细心的用户发现自己账户里的资金无缘无故变少了，于是反馈给共享单车公司，这才导致案情败露。
共享单车企业关闭系统整改找出漏洞
案发后，共享单车公司及时进行了调查，并且关闭系统进行了整改。
经过整改后，该公司的工程师发现，系统确实存在漏洞。原来，有些用户没有在注册的时候绑定自己的微信账户，就给不法分子留下了可乘之机。另外，公司的登录后台可以修改客户资料，也给了这些“懂技术”的不法分子得以“黑”进技术后台来修改资料、实施盗窃。案件里的杨某和吴某就是看到了系统的漏洞，加以“研究”后盗窃了共享单车用户的资金。
记者了解到，目前该共享单车公司已对这些受到损失的客户进行了赔偿。本月25日，深圳检方以涉嫌盗窃罪批准逮捕了这两名犯罪嫌疑人。
检察官表示，类似的案件应当从共享单车的源头上来遏制，也希望众多共享单车公司予以重视并及时堵塞网络漏洞，从而保证更多的人能够放心、安心地使用共享单车。不过，使用共享单车以及各个付费APP的亲们也要留个心眼，多留意自己账户的资金，一旦发现有异常，要赶紧报警，及时避免损失。
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